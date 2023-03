Roads by Porsche: Pokud milujete auta, musíte ji mít ve svém iPhone!

Pokud právě nyní netrpělivě čekáte, až už vysvitne slunce, cesty se oteplí a vy konečně sundáte plachtu ze svého zazimovaného stroje, abyste mohli vyrazit na první letošní projížďku, pak jste právě ten, pro které je aplikace Roads by Porsche určena. Hned na úvod musím říct, že to, že nemáte Porsche, vůbec nevadí. Porsche totiž sice stojí za touto aplikací, ta však není nijak spjata s konkrétními vozy a využívat ji můžete ať už máte v garáži Pagani nebo Fábii. Pokud si pak říkáte Petrolhead, je to ta nejzásadnější aplikace ve vašem iPhone.

Blázni jako já sedí při dlouhých zimních večerech nad knihami typu Escapes nebo Wanderlust Alps a vybírají cesty, na které se na jaře vypraví a právě nám se Porsche rozhodlo usnadnit život. Aplikace Roads totiž, jak již název napovídá, vytváří komunitu, která miluje projížďky. Roads vám na základě vašich preferencí ukáží trasy ostatních uživatelů, které vás provedou po těch nejzajímavějších silnicích ve vašem okolí. Pokud pak vyrážíte na víkend nebo na delší dobu, nemusíte se omezovat pouze na své okolí, k dispozici jsou i vyjíždy dlouhé stovky až tisíce kilometrů napříč celou Evropou. Trasy přidává do aplikace jak samo Porsche, které jich aktuálně nabízí přes 1200, tak sami uživatelé a tak ať už bydlíte kdekoli a stáhnete si aplikaci, nějaké ty trasy byste měli již nyní objevit.

Samozřejmě nechybí možnost, abyste trasu vytvořili sami a podělili se s ostatními o to, kam rádi jezdíte a kde stojí za to spálit trochu gumy a benzínu. Nechybí ani komunitní funkce, kde můžete sdílet fotky z vašich výletů nebo se pochlubit fotkami svého vozu. Pokud se vám něčí trasa líbí, můžete se podívat na jeho profil a projet další trasy, které vytvořil. Aplikace vám ukáže u každé trasy to nejdůležitější a to je délka, průměrná rychlost, čas jízdy, počet zatáček, převýšení a také jak dlouho jedete lesem, horami nebo městem. Trasy lze hodnotit a sdílet v rámci komunity.



To, co se mi nejvíc líbí, je fakt, že stačí v aplikaci zmáčknout jediné tlačítko a aplikace vám automaticky ukáže ideální cestu pro vás. Máte volnou hodinu na projížďku? Chcete jet co nejrychleji? Chcete co nejvíc zatáček nebo máte rádi co největší převýšení? sami si vyberte a trasy ve vašem okolí se automaticky zobrazí. Roads by Porsche rozhodně stojí za vyzkoušení a pro milovníky benzínu je to jedna z nejzásadnějších aplikací v jejich telefonu.

Roads by Porsche si můžete zdarma stáhnout přímo zde.