HÄSTENS Restore: Aplikace, která vám pomůže nejen z usínáním

Když se rozhodnete investovat do svého spánku, s největší pravděpodobností skončíte u HÄSTENS, ovšem i v případě, kdy nechcete utrácet za postel stovky tisíc až miliony korun, má vám HÄSTENS co nabídnout. Když jsme se ženou vybírali novou postel, upozornil mě prodejce na zajímavou aplikaci, kterou HÄSTENS nabízí zcela zdarma. Aplikace nabízí řadu playlistů, které jsou vám zdarma k dispozici a pomohou vám nejen s usínáním a probouzením, ale i s množstvím dalších věcí. Samotná aplikace nabízí řadu playlistů rozdělených na sekce, které si zvolíte v závislosti na tom, na co chcete aktuálně naladit svoji mysl.

Právě jste si lehli do své HÄSTENS z koňských vlasů a přikryli se peřinou ze severských hus? Tak to se vám hodí playlist vhodný na usnutí, ve kterém si můžete vybrat mezi jednotlivými skladbami. Najdete mezi nimi jak skladby vytvořené klasickými nástroji, tak i nahrávky z lesa a tak podobně. Nebo vám naopak zasvítily první sluneční paprsky na tvář a vy se potřebujete rychle probudit a nastartovat se do nového dne? Není problém, je tu pro vás playlist Waking up. V tom najdete nahrávky, které vás doslova nakopnou. Samozřejmě nechybí nahrávky určené pro podpoření kreativity, soustředění, relaxace a řady dalších věcí, u kterých vám může hudba, melodie nebo například zvuk lesa zlepšit náladu nebo pomoci dosáhnout požadovaného cíle.

Nechybí možnost vytvořit si vlastní playlisty a samozřejmě hraje prim také časovač, díky kterému si například při usínání nastavíte, za jak dlouho se přehrávání hudby automaticky vypne. Aplikace nabízí ikonu AirPlay, takže není problém si pustit nahrávku do vašich oblíbených bezdrátových reproduktorů, abyste během usínání neměli v uších sluchátka.