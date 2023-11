TOP 3 produkty, které jsem letos recenzoval (Roman)

Tou jednoznačně nejzajímavější věcí, kterou jsem v letošním roce vyzkoušel, bylo BMW i7. Právě nad novou řadou 7 od BMW jsme uvažovali předtím, než jsme sáhli po X5 M50i z důvodu větší praktičnosti kvůli rodině. Přesto, že jsem nakonec dal přednost SUV, myslím si, že i7 je rozhodně to nejlepší auto, které kdy BMW vyrobilo z hlediska technologií. Inovace, které přináší, nemají ani vozy z kategorie Rolls Royce nebo Bentley a na silnici se jedná o skutečný koráb, ve kterém je radost hltat kilometry. Co bych však rozhodně nevolil při koupi je elektrický motor, který se vzhledem k váze a velikosti k tomuto vozu příliš nehodí. Ostatně vše, co si o BMW i7 myslím, si můžete přečíst v následujícím článku.

Beats Studio Buds+

Za posledních 10 let mi pod rukama prošly desítky až stovky sluchátek a i přesto, že jsem recenzoval sluchátka 10x dražší nebo například letošní AirPods Pro s USB-C, přesto jsou to právě Beats Studio Buds+, která se mi zaryla do paměti. Myslel jsem si, že je to tím, že jsem je kupoval ve Visitor Centru v Apple Parku, ale ve skutečnosti se mi nejvíc líbí jejich design. Průsvitný design je tak skvěle vyveden, že sluchátka reagují na množství okolního světla a čím víc máte světla, tím víc vidíte do jejich útrob. Zvuk je zábavný a motivující s důrazem na basy. Zkrátka jsou to přesně ta cool sluchátka, která si chcete dát do uší, když máte dobrou náladu a jdete do víru velkoměsta nebo za sportem. Recenzi naleznete v následujícím odkazu. Sluchátka pak můžete zakoupit zde.