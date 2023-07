Recenze Insta360 X3: Úžasná kamera, se kterou můžete kouzlit!

Co kdybych vám řekl, že existuje kamera, u které je úplně jedno ,v jakém úhlu ji držíte, jak moc s ní hýbete nebo dokonce jak ji otáčíte kolem její vlastní osy, a vždy s ní budete mít perfektní záběry přesně na to místo, které chcete. Asi byste si mysleli, že jsem blázen. Co když dodám, že díky takové kaměře můžete kdykoli měnit to, co natáčíte a to o 360 stupňů ve všech osách a to i poté, co jste již záběr natočili. A kdybychy dodal, že výsledek budete mít v 5K a 30fps nebo ve 40K a 60fps? A teď si přestaňte představovat, jak by taková kamera mohla vypadat a pojďte si přečíst recenzi na Insta360, která vše toto a ještě mnohem víc dokáže.

Kamerka samotná je poměrně malá hračka, jejíž velikost připomíná například velikost Magic Mouse. Ze spodní strany má klasický stativový závit, do kterého můžete umístit například invisible selfie stick nebo jakýkoli běžný stativ. Na jednom boku má dvojici tlačítek a mikrofony a na tom druhém pak najdete kromě jednoho mikrofonu také krytku, pod kterou je USB-C port sloužící pro nabíjení a připojení kamerky k počítači. Najdete zde také větší krytku, pod kterou se nachází vyměnitelná baterie s kapacitou 1800 mAh. Na přední straně, i když upřímně u 360 stupňové kamery je jedno, kde je přední a zadní strana, najdete stavovou diodu, logo a také první čočku.

Z druhé strany je pak druhá čočka a displej. Přes něj máte možnost ovládat veškerá nastavení kamery a musím říct, že software i kvalita displeje je na špičkové úrovni a vše funguje rychle a bez jakýchkoli problémů. Rozhraní kamery je intuitivní a umožňuje vám například vytvořit si vlastní módy pro jednotlivé záběry a mnoho dalšího. Celkové zpracování kamery je na špičkové úrovni, jediné, na co si dávejte pozor, je fakt, že kameru vlastně nemáte jak položit bez toho, aniž by se dotýkala podložky jednou z čoček. Mějte ji tedy raději vždy, když ji chcete položit, v přiloženém obalu.

Technické specifikace Insta360 X3

Než se pustíme do samotných záběrů, které je možné s kamerou pořídit, věřím, že vás budou zajímat také její technické specifikace, které musím říct, že jsou opravdu úctyhodné a to zejména při přihlédnutí k ceně, za kterou se Insta360 prodává. Pokud se bavíme o záznamu ve 360 stupních, pak je možné nahrávat video v rozlišení 5,7K a to při 30/25 nebo 24 snímcích za vteřinu. To se samozřejmě pro akční sporty nebo například jízdu v autě nebo na motorce příliš nehodí a tak většina lidí bude volit záznam do 4K rozlišení, který je pak možné pořizovat při 60/50/30/25 a 24 snímcích za vteřinu. Pokud vám bude stačit rozlišení 3K, tedy 3008×1504 pixelů, je možné pořizovat záznam při 100 snímcích za vteřinu.

Co se týká nahrávání videa při použití jedné čočky, pak je možné pořizovat záznam v rozlišení 4K, tedy 3840×2160 při 30/25/24 snímcích za vteřinu nebo 3.6K, tedy 3584×2016 při 60/50/30/25/24 snímcích za vteřinu, případně pak 2.7K, tedy 2720×1530, při 60/50/30/25/24 snímcích za vteřinu. Maximální snímková frekvence, tedy fps, je v případě Insta360 rovných 100 snímků za vteřinu. Upřímně řečeno však bohatě stačí záznam ve 4K a 60 snímcích, což je naprosto dostatečná kvalita i při akčních záběrech. Pokud budete natáčet záběry jednou čočkou, pak vám záznam kamera uloží v klasickém formátu MP4. Pokud se rozhodnete pro 360 stupňová videa, se kterými můžete dále pracovat nebo je můžete jako 360 stupňová nahrát například na YouTube, je k dispozici formát INSV.

Kamera je samozřejmě kvůli možnostem natáčení v jakémkoli úhlu vybavena šestiosým gyroskopem a digitálním kompasem, díky čemuž umí vždy určit, v jaké poloze se nachází. Maximální bitrate videa je 120Mbps a abyste mohli nahrávat kolik záznamu jen potřebujete, je zde pochopitelně slot podporující až 1TB microSD karty. Stejně tak jako dokážete natáčet 360 stupňová videa, dokážete taktéž fotit 360 stupňové fotografie. Nechybí ani možnost fotit klasické fotky a to do DNG nebo JPEG. Co se výdrže baterie týká, zvládá kamera při plném využití, tedy při záznamu v 360 stupních překročit hodinu výdrže. Pokud pak nahráváte například jen na jednu čočku, je výdrž zhruba 80 minut. Nabíjení zabere 90 minut a probíhá pomocí USB-C. Kamera má ovšem vyměnitelné baterie a tak si jich můžete pořídit několik a nabíjet je pomocí nabíjecí stanice. Insta360 váží 180 gramů a k vašemu telefonu ji připojíte přes Bluetooth 5.0 nebo Wi-Fi.

V čem spočívá samotné kouzlo Insta360 X3

Při samotném natáčení nebo focení si vždy můžete vybrat, zda chcete natáčet jen jednou čočkou a to tedy ve 180 stupních, nebo chcete využít obě čočky a pořídit záběry ve 360 stupních. Pokud chcete mít možnost se záběry pracovat bez jakéhokoli omezení, pak stačí zvolit 360 stupňů a v tom případě máte záběr všeho dokola kolem kamery po celou dobu natáčení. A právě v tom spočívá celá legrace, kterou kamera dokáže dělat. Je totiž úplně jedno, v jakém úhlu a kam ji umístíte a je úplně jedno, jak s ní otáčíte. Vždy totiž máte záběry v 360 stupních a následně si můžete vybrat, co chcete ukázat vašim divákům ve videu. Aby vám to kamera usnadnila, nabízí editační software samozřejmě funkce jako je zafixování obrazu, ať už s kamerou pohybujete jakkoli. V tomto případě máte vždy jeden výsek z celého záběru a ten vidíte ,ať se s kamerou děje cokoli. Právě to ji předurčuje na perfektní záběry z akčních sportů a protože já jsem si s kamerou hrál přimárně při natáčení svého vozu, na následujícím videu se můžete podívat na triky, které s ní lze udělat, protože rozepisovat je, by bylo na několik knih.

To nejdůležitější, co kamera, nabízí je možnost, kdykoli změnit úhel pohledu a právě proto můžete dělat záběry, které s žádnou jinou než s 360 stupňovou kamerou nejdou vytvořit. Můžete například sledovat trať z interiéru vozidla a najednou se podívat na samotného řidiče nebo například obraz rozdělit a z jedné kamery si vzít rovnou několik výstupů, díky čemuž lze sledovat několik různých obrazů. Z každého záznamu tak můžete udělat v podstatě neomezené množství záběrů, protože vždy najdete jiný úhel a ten můžete poté použít jako samotné video. Ostatně podívejte se sami, co vše dokáže Insta360 X3.

Jak natočit vaše auto, aby vypadalo jak v Need for Speed? Snadno!

Abyste mohli natáčet záběry, na kterém je váš vůz vidět tak jako ve videohře, pak budete potřebovat tři věci. Tou první je samozřejmě Insta360, tedy samotná akční kamera, druhou je pak Invisible Selfie Stick s délkou 114 cm a v neposlední řadě potřebujete také to, co jako jediné nevyrábí přímo Insta360 a to je držák, kterým připevníte Invisible Selfie Stick k samotnému vozu. Na výběr máte desítky řešení od těch za pár korun až po ty, které jsou dražší než samotná kamera. Já jsem chtěl vše nejprve vyzkoušet a proto jsem volil řešení za zhruba tisíc korun a jak je vidět, na některých záběrech se obraz třese a to právě kvůli uchycení k vozu. Standardně se k uchycení používají tři body, které se zaaretují a přilepí k zadnímu sklu. Pokud máte starší auto nebo se o svůj vůz nebojíte a máte například fólii, pak platí, že čím víc vzadu na voze budete mít tyč připevněnou, tím lepší záběry budete mít. Já jsem použil konec zadního okna.

Co bych dál pro natáčení podobných záběrů doporučil jsou takzvané Sticky Lens Guards, protože čočky kamery jsou chráněny sklíčky, které nelze vyměnit a tak je ideální na ně opravdu nalepit ochranná skla přímo od Insta360, díky kterým se nemusíte o kameru bát. Co se super je fakt, že kamera přímo ve svém software se vším, co Insta vyrábí, počítá a tak stačí zvolit, že máte tyto ochranná skla, používáte Invisible Selfie Stick a tak dále a kamera to automaticky reflektuje a nemá to žádný vliv na záběry. Jak je kamera k vozu připevněna můžete ostatně vidět ve fotogalerii níže s tím, že jak jsem již uvedl, do budoucna si plánuju koupit kvalitnější, respektive pevnější držák. Problém není v uchycení k vozu, ale v tom, že se v kloubu hýbe a díky tomu vzniká onen pohyb na záběrech, který bych rád zcela eliminoval. Při natáčení samozřejmě můžete kameru ovládat přes mobilní aplikaci a tak si záběry zkontrolujete přímo ve voze a jakmile jste spokojeni s tím co vidíte, můžete vyrazit na cestu.

Na to, jak vypadají fotografie z takového výletu, se můžete podívat v galerii níže a samozřejmě zde najdete také dvojici videí. První video je klasické a druhé nabízí možnost se rozhlížet kolem sebe ve 360 stupních. Aby vám však tato možnost fungovala, je nutné použít buď mobilní aplikaci YouTube nebo na desktopu prohlížeč Google Chrome. Následně pak máte možnost se ve videu rozhlížet kamkoli se vám jen zachce. V následující galerii naleznete jak klasické fotografie, tak i speciální efekty, které umožňuje editační program. Ve videích jsem záměrně nechal zvuk pořízený kamerou, protože jsem při testování neměl externí mikrofon, je však potřeba počítat s tím, že pokud pojedete autem a budete natáčet záběry v jakékoli rychlosti nad 30 km/h, pak je nápor vzduchu na kameru tak velký, že není šance zachytit kvalitní zvuk. Ideální je tedy použít malé bezdrátové mikrofony, které umístíte k motoru a také k výfuku a pak si do videa vložit kvalitní zvuk.

Klasické video z Insta360 X3

360° video z Insta360 X3

Insta360 studio – editace snadno a rychle

Jakmile máte nahraná videa, můžete je snadno, ať už přes kabel nebo bezdrátově, přenést buď do svého mobilního telefonu/tabletu nebo do počítače. O editaci se postará aplikace Insta360, ta je dostupná jak pro iOS/Android, tak i pro desktop a to jak pro macOS, tak i Windows a Linux. V rámci desktopu se aplikace jmenuje Insta360 Studio 2023 a pro její stažení je nutné vlastnit kameru a zadat její sériové číslo. Upřímně musím říct, že se mi nejpohodlněji editovalo video na iOS a to zejména díky tomu, že nemám s videoeditačními programy příliš zkušeností a aplikace na iOS je velmi jednoduchá a lze s ní docílit všeho, na co si jen vzpomenete.

V rámci obou aplikací je možné editovat videa co se střihu, sledování objektů, různých efektů, otáčení obrazu a tak dále týká. Zkrátka s obrazem si můžete dělat cokoli, na co si jen vzpomenete. K dispozici je i možnost automatické editace, vytváření snapů nebo použití různých filtrů. Následně stačí video exportovat a to buď do počítače nebo přímo na sociální sítě. Na to, jak editace probíhá a co samotná aplikace dokáže se můžete nejlépe podívat sami přímo v následující galerii.

Editace v rámci desktopové aplikace pak vypadá tak, jak můžete vidět v galerii níže. Vše je velmi jednoduché, případně je zde možnost zdarma rozšířit aplikaci o plugin Adobe Premiere a v případě, že se v editaci videa vyznáte, můžete samozřejmě použít pro editaci souborů z kamery nástroje jako je Final Cut, DaVinci a tak podobně.