Recenze Beats Studio Buds+: Jak hrají nejstylovější sluchátka v nabídce Applu

Nikdy by mě nenapdalo, že si koupím jiná sluchátka než AirPods a přece se tak stalo. Dnes mi totiž na stole leží Beats Studio Buds+ Transparent. Jednak jsem si chtěl přivézt něco z Apple Visitor Centra, tedy něco kromě merche, a jednak jsem je tam při pohledu na jejich skvostný průhledný design zkrátka nemohl nechat. Pojďme se společně podívat na nejzajímavější a nejstylovější sluchátka, která dnes Apple nabízí.

Je mi jasné, že to hlavní u sluchátek je zvuk, ovšem v tomto případě mi odpusťte, ale hlavní prim u Beats Studio Buds+ hraje design. Sluchátka v transparentním provedneí jsou zkrátka nádherná. Kdo čte moje recenze, ví, že se do podobných superlativů příliš nepouštím a vždy se snažím design komentovat pouze popisným způsobem. Tentokrát se však nedá jinak a musím říct, že Buds+ Transparent se musí líbit každému milovníkovi technologií. Průhledná je nejen krabička, ale i samotná sluchátka a vidíte tak vše, co v sobě ukrývají. Krabička v ruce působí líbivým dojmem a i když ji položíte někam na stůl, rozhodně si ji každý, kdo jde okolo, všimne. Je to zkrátka kousek elektroniky, který se jen tak neokouká a prohlížet si vnitřní komponenty můžete navíc jak na přímém slunci, kdy je krabička a sluchátka dobře prosvícena, tak i ve stínu nebo v šeru. Vše je totiž krásně vidět za všech světelných okolností s výjimkou tmy. Pokud hledáte něco netradičního a zajímavého, jsou Studio Buds+ tím pravým ořechovým, co vás zaujme a upřímně řečeno po letech používání bílých AirPods, je to pro mě příjemné oživení.

Kromě samotných sluchátek najdete v balení také trojici náhradních špuntů do uší různých velikostí. Spolu s těmi, které jsou již na sluchátkách, tak máte k dispozici čtyři velikosti špuntů, které se navíc vašemu uchu umí přizpůsobit. Najít ideální velikost by tak neměl být žádný problém, i když máte ucho zápasníka MMA. Samozřejmě nechybí ani příslušené dokumentace, nálepka Beats a také kartička s QR kódem pro tři měsíce Apple Music zdarma. V balení nalezente také USB-C na USB-C kabel, což je však bohužel také jediná možnost, jak sluchátka nabíjet. Naprosto chápu, že absence bezdrátového nabíjení, může být pro někoho neřešitelný problém, ovšem pokud chcete Beats Studio Buds+, budete se zkártka muset smířit s tím, že sluchátka bezdrátově nenabijete a pořídit si například AirPods Pro. Na druhou stranu právě ve srovnání s AirPods Pro umí Beats Studio Buds+ naprosto to stejné a jejich cena je o třetinu nižší.

Když už jsme u toho srovnání, pak věřte, že Beats Studio Buds+ umí skutečně vše, na co si vzpomenete. Jsou navíc kompatibilní jak s Apple produkty, tak i s operančím systémem Android. Nechybí Spatial Audio, aktivní potlačení hluku stejně jako režim propustnosti, kompletní kompatibilita s iOS včetně možnosti nastavení dotyků a přepínání režimů stejně jako u AirPodů nebo dokonce možnost sluchátka lokalizovat pomocí aplikace Najít. Nechybí ani bezdrátové aktualizace, aktivace Hey Siri nebo nově jen Siri a samozřejmě se sluchátka s telefonem spárují jen tím, že je v jeho blízkosti otevřete. Zkátka vše, co umí AirPods Pro, umí i tyto Beats. Co se výdrže baterie týká, aby vás nemrzela absence bezdrátového nabíjení, nabízí sluchátka výdrž až 36 hodin přehrávání bez aktivního ANC, respektive 9 hodin dokáží hrát samotná sluchátka a dalších 27 hodin dokáže nabít do sluchátek jejich pouzdro. Když budete každý den poslouchat hudbu 7 hodin, stačí je dobít jendou za pracovní týden, což lze překousnout i s kabelem.

To nejdůležitější u každých sluchátek bez ohledu na funkce a na to, jak stylové jsou, je samozřejmě zvuk. Beats Studio Buds+ nabízí výrazný a ostrý zvuk ve všech směrech. Sluchátka jsou zkrátka primárně určena na venkovní poslech, na to, abyste s nimi chodili běhat, jezdili na kole, snowboardu nebo na čemkoli vás jen napadne a právě tomu je přizpůsoben i zvuk. Ten je velmi energický a v podstatě cokoli, co si pustíte, vás dokáže dostat do tempa. Rozhodně se nejdná o sluchátka, se kterými si sednete večer na terasu, zapálíte si doutník a popijíte něco dobrého. Na to jsou tu úplně jinak zvukově laděná sluchátka. Naopak Beats Studio Buds+ jsou tu od toho, aby vás nakopla, aby vám při vašem ranním běhu dodala energii a probudila celé vaše tělo.

Sám poslouchám z 99 % rap a tak jsem si do sluchátek nejčastěji pouštěl například Dreho, který je duchovním otcem značky Beats. I pohodovka Still je v nich energická a mnohem dynamičtější než obvykle. I když poslouchám rap, musím uznat, že album Endless Summer Vacation od Miley Cyrus mě poslední dobou hodně baví a například ve skladbě Jaded je naprosto skvěle slyšet moment, kdy se trsátko dotýká strun kytary. Chci tím říct, že sluchátka jsou velmi detailní a že opravdu vyniknou i ty nejjemnější a nejupozaděnější tóny a zvuky, ovšem vše je velmi dynamické. Už dávno neplatí, že jsou Beats extrémně přebasovaná sluchátka, která nic jiné než basy nereprodukují. Jedná se o vyladěná sluchátka, která jsou však předurčena přesně tomu, čemu je předurčen i jejich design a funkce. Mají poslání dostat z vás ten nejlepší výkon, kterého jste schopni a to jim jde skvěle.

Jediné, co trošičku pokulhává, je mikrofon. Ten oproti AirPods nezní až tak čistě a volající vás slyší jakoby jste mluvili z trošku větší vzdálenosti. Samozřejmě nedochází k žádnému extrémnímu šumu nebo tak podobně, ovšem kvalita dosahuje zhruba 70 % kvality volání přes klasické AirPods nebo AirPods Pro a je důležité na to upozornit.

Protože Beats patří Applu, nechybí u Studio Buds+ v podstatě nic, co u AirPods Pro. Nabízejí tak tři režimy hlukového filtru a to aktivní potlačování hluku, vypnutý filtr a také režim propustnosti. Upřímně řečeno, potlačování hluku je to nejextrémnější, co jsme kdy zažil. Pokud totiž použijete správné špunty, máte uši i bez zapnutého potlačování okolního hluku zcela izolované od okolí a slyšet něco je prakticky nemožné. Pokud navíc zapnete aktivní potlačování hluku, ocitáte se ve svém světě i v případě, kdy sedíte vedle motoru letícího Boeingu. Hluková izolace je zkrátka na extrémní úrovni a pokud se chcete izolovat od okolí, ať už se v něm děje cokoli, jsou Buds+ tou nejlepší možnou volbou. Režim popustnosti pak již znáte z klasických AirPods Pro a musím říct, že funguje 1:1 stejně jako právě u nich.

Pokud tedy hledáte skutečně stylová sluchátka a chcete je primárně na sport, cesty v MHD, letadlem nebo na rušnou ulici, pak jsou Beats Studio Buds+ přesně ta, která hledáte. Počítejte s tím, že jejich zvuk vás probudí, nakopne a motivuje k co nejlepším výkonům, ať už zrovna děláte cokoli. K dispozici jsou ve třech barvách, ovšem kdo by sahal po těch dvou ostatních, když se nabízí ve verzi Transparent, po které jsem sáhl také. Sluchátka i krabička vypadají zkrátka cool, nabízí vše, co AirPods Pro s výjimkou bezdrátového nabíjení a stojí o třetinu méně. Za mě tedy není příliš nad čím váhat a pokud si i vy chcete udělat radost něčím zajímavým, co Apple, potažmo Beats nabízí, chybu určitě neuděláte. Sám jsem je od nikoho na recenzi nedostal a koupil jsem si je přímo v Apple Visitor Centru v Cupertinu a rozhodně toho nelituju. Věřím, že nebudete ani vy.