Recenze BMW i7: usaďte se do prezidentské lóže a pojďte se svézt

Je mi ctví přivítat vás u článku, který je na LsA poněkud netradiční a vznikl zcela spontánně. V rámci výběru rodinné limuzíny jsme se ženou v posledních dnech testovali BMW i7, o kterém uvažujeme, a tak jsem si řekl, že by nebylo na škodu napsat o tomto voze pár slov. V žádném případě se nepovažuji za motoristického novináře a Rasťovi Chválovi nesahám ani po kotníky. Na druhou stranu mě celkem nebaví většina recenzí, kdy podobná auta testují lidé, jenž s nimi v reálném životě nejezdí a nevědí, co od nich očekávat. Nemyslím to vůbec zle a nechci nikoho urazit hned v úvodu, ovšem když někoho, kdo má doma Fábii, posadíte do auta za pět milionů, je tak trochu jedno, co to auto umí a neumí, protože z něj prostě zákonitě bude hotový. Sám podobné vozy řídím od chvíle, co mám řidičák a tak možná i můj střízlivý názor někomu pomůže při rozhodování, zda si nové BMW i7 vyzkoušet nebo jít při výběru vozu takříkajíc o dům dál. Pokud vás tedy zajímá i7, pohodlně se usaďte a pojďme spolu projet pár set kilometrů.

Design, který vyjel z Batmanovy jeskyně

Design je vždy věc vkusu, ale musím říct, že já nový design sedmičky miluji. BMW posunulo svoji vlajkovou loď designově na takovou úroveň, že pokud přijedete na jednání a vedle vás stojí cokoli, opravdu cokoli, tak si nebudete připadat jako chudý příbuzný. Auto je obrovské a to při pohledu z jakéhokoli úhlu, ale zároveň nepůsobí jako nějaká obří krabice, ale jako umělecké dílo. Upřímně ale chápu i lidi, na které je tohle zkrátka už moc. Pokud však budete při konfigurování decentní a budete volit tmavé odstíny, můžete dosáhnout skutečně krásně elegantního designu, který bude lahodit nejen vašemu oku, ale zároveň i oku všech ostatních.

Přiznám se, že exteriér se mi líbí mnohem víc než interiér. Ten mi zkrátka u nové sedmičky přijde až moc minimalistický. Chápu, že je trend přecházet z některých ovládacích prvků na displeje, ale pokud se posadíte do i7, budete mít pocit, že vám zkrátka něco chybí. Pokud milujete minimalismus, přijdete si na své, můj šálek kávy to však úplně není. Ostatně, popisovat design je věc, která mi přijde tak trošku zbytečná, protože se stačí podívat na fotky a sami si řeknete, zda ano nebo ne. Pojďme se raději věnovat věcem, které z fotografií nezjistíte.

Vychytávky potěší, ale některé chybí

To první, co se vám bude líbit ještě než vůz vůbec otevřete, jsou světla. Na to, že světla dělají různé animace pro přivítání a rozloučení jste si jistě každý již dávno zvykl a považujete to za běžné. Jakby taky ne, dnes to nabízí již kdejaké auto. BMW i7 však umí rozsvítit garáž tak, že na její podlaze a stropě vytvoří pomocí předních světel skutečně umělecké dílo. Pokud budete mít možnost, opravdu se na to podívejte, protože to stojí za vidění. Jakmile si užijete světla, pak stačí zmáčknout tlačítko na kterýchkoli ze čtyř dveří a ty se sami otevřou. Samozřejmě nechybí detekce překážek, aby do ničeho nenarazily. Dveře se umí nejen otevřít do maximální polohy jen stiskem tlačítka, ale také naopak zavřít. Navíc dveře řidiče se zavírají nejen stiskem tlačítka, ale například i tím, že pouze zmáčknete brzdový pedál.

Otevírání i zavírání dveří funguje velmi spolehlivě a je to rozhodně fajn vychytávka. Je to takový kompromis v momentě, kdy si vůz nekupujete se řidičem, ale řídíte si sami a dáma nechce čekat, až ji otevřete dveře. Navíc nehrozí, že vám budou děti třískat s dveřmi. Samozřejmě je vždy rychlejší dveře otevřít a zavřít manuálně, ovšem, vy nemáte důvod spěchat – kdybyste museli ještě stále spěchat, tak nemáte sedmičku. Hlavní využití však má automatické zavírání dveří a otevírání v momentě, kdy sedíte ve voze. Dveře se otevírají opravdu do extrémního úhlu, aby se všem co nejpohodlněji vystupovalo a nastupovalo a právě proto bude mít i dvoumetrový chlap problém dosáhnout na kliku dveří, natož pak děti nebo ženy. Právě proto stačí stisknout tlačítko a dveře se zavřou bez jakékoli námahy.

Uvnitř vás pak překvapí materiály, které lze nově využít pro sedadla a obložení. Místo kůže můžete využít vlnu a tak dále. Zkrátka v konfigurátoru se vyblázníte do syta. V interiéru zbylo jen minimum tlačítek a pokud jste milovníci minimalismu, budete jej milovat. Na druhou stranu některé věci musíte v menu hledat delší dobu, to je však určitě jen otázkou zvyku a v podstatě spoustu věcí řeší vůz za vás a nemusíte je nastavovat na denní bázi. Co se mi extrémně líbí, je, že nevidíte žádné výdechy klimatizace a BMW konečně přišlo s řešením, kdy na vás nic nefouká a vy se prostě jen cítíte skvěle. Klimatizaci vůbec nevnímáte, necítíte, zda jde odněkud chlad nebo teplo, ale celý prostor je vychlazen nebo zahřátý přesně na teplotu, kterou požadujete. Různé automatické režimy pak umožňují kombinovat vyhřívání sedadel, teplotu ve voze, ventilaci a Hastens a stále stejně jako auto, ve kterém právě sedíte.

V žádném jiném autě s výjimkou Rolls-Royce, Bentley a Maybachu nenajdete v zádní části vozu víc místa než v BMW i7. Ani Mercedes S ve verzi Long nenabízí víc místa a musím říct, že je to extrémně znát. My srovnávali s naší X5 a musím říct, rozdíl je enormní. Jasně, srovnávat SUV a limuzínu není na místě, ale prostor vzadu je prostě fenomenální a dokonce i já při výšce 202 cm si mohu sednout do zadního prezidentského lóže a nechat si natáhnout nohy tak, abych ležel. Přesně touto vychytávkou byla i7 vybavena a je mi jasné, že poté, co jsem viděl, jak si ji žena oblíbila, tak ji zkrátka v sedmičce budeme muset mít. Upřímně řečeno, když zapnete asistenty a mrknete očkem na dámu s Louboutinkama vedle vás, které navíc můžete hladit jednou rukou krásné nohy, to je mnohem víc než cokoli jiného, co vám toto auto dá. Navíc sedadlo vedle řidiče se sklopí do takové polohy, ve které nemá problém vidět na zpětné zrcátko stejně, jako když je sedadlo v klasické poloze a jediný problém tak nastává, vidět si před pravé přední kolo, což však na dálnici nepotřebujete a ve městě si buď zvyknete anebo zkrátka požádáte cestujícího na zadním sedadle, aby při jízdě po městě sedadlo vrátil do původní polohy.

Prezidentská lóže je rozhodně super. Co je však škoda, že naše testovací auto nemělo onen televizor, ten jsme však již měli možnost v praxi vidět a ano, je to něco fenomenálního, ovšem na druhou stranu, pokud se rozhodněte za něj nepřiplatit, pak kromě displejů sloužících skutečně jen na ovládání pohodlí cestujících vzadu, které jsou zabudované ve dveřích, nemáte ve voze pro cestující vzadu žádnou zábavu. Co mi přijde nedomyšlené je fakt, že vůz nemá pro pasažéry vzadu stolky, takže nemohou položit MacBook jinam než na klín a to není zrovna pohodlné a ani zdravé. Vůz totiž buď vybavíte televizorem vysouvacím ze střechy nebo máte zkrátka smůlu a na nějaké jiné řešení můžete zapomenout.

Masážní sedadla, která jsou vyhřívaná, odvětrávaná a můžete si je nastavit, jak vás jen napadne, jsou neskutečně pohodlná a oceníte je nejen v zadní části vozu, ale zamiluje si je i vás řidič. Masáže jsou intenzivní a skutečně vás dokážou namasírovat. Musím říct, že ve srovnání s masážemi v X5 jsou skutečně lepší. Sedadla jsou skutečně ta nejlepší, co jsem měl možnost zažít a to mám 100 000 km najezděno v Bentley, pár stovek kilometrů v Rolls-Royce, ve Ferrari a tak dále. Lepší sedadla jsem ještě nezažil a upřímně nechytá se na ně ani nové Esko.

Abych však jen nechválil, pár věcí mě mrzí a ty se netýkají samotné i7, ale spíš celého BMW. Já měl to štěstí, že jsem X5 M50i konfiguroval ještě během loňského roku a kromě V8 bez jakékoli elektrifikace jsem si mohl zvolit vychytávky, které nová sedmička už nenabízí a já je miluju. Noční vidění zkrátka nic nenahradí a BMW může tvrdit cokoli, co chce, ale zkrátka jsou situace, kdy vy nevidíte nic a night-vision vidí za vás. Líbí se mi i laserová světla, která se mi sice zapínají jednou za měsíc, protože aby se zapnula, musíte být kilometr od města, kilometr před vámi nesmí být auto, ovšem když se zapnou, je to zážitek. V konfiguraci i7 jsem také nenašel možnost přidání ambientních vůní, které mě baví rozhodně víc než mít na výdechu klimatizace, který zde mimochodem není, pověšený kus dřeva od Rituals. Je škoda, že BMW postupně některé věci vynechává a například vůně nabízí u faceliftované X5, kterou představili nyní, ale u i7, která je již rok po představení je není možné objednat. Příliš nechápu, proč mi limuzína za 200 000€ nemůže vonět, ale asi to tak pánové z Mnichova zkrátka cítili.

BMW i7 dojezd, to je oč tu běží

To, co zajímá každého nejvíc, je reálný dojezd. Já jsem měl nabito na 100 % a jel jsem z Bratislavy do Brna, takříkajíc na otočku. Během cesty bylo v rozmezí od 6 do 9 stupňů celsia a musím se přiznat, že jsem skutečně jel celou dobu 120-130 km/h. Ano, nemám důvod lhát, většinou, zejména v SR, jezdím o něco rychleji, takže nejsem zvyklý na to, aby mě s autem, které má 400Kw/544 koní předjížděla Fabie. Bohužel s i7 se to dělo celkem často a důvod? I přes pomalou jízdu, puštěné jen mírné vyhřívání sedadel a masáž dvou ze čtyř sedadel jsem dorazil zpět do Bratislavy s 15 % baterie. Ano, je pravda, že jsem zkoušel zhruba na 30 vteřin 200 km/h a je pravda, že jsem asi 3x za celou jízdu zvolil eboost a vyzkoušel, jak vůz vyrazí dopředu. Realita je ovšem taková, že i kdybych nic z toho neudělal, dojel jsme domů s 20 % baterie a to jsem jel 120-130 km/h s tím, že cesta tam a zpět je přesně 260 km.

Vím, že se vám to může zdát neuvěřitelné a kdybych to četl, také bych tomu nevěřil, realita u zcela nové i7, která měla najeto 7000 km je však přesně tato. Kdyby v autě seděli čtyři lidé, všichni si užívali masážní sedačky, dívali se na výsuvnou televizi, bude realita ještě smutnější. My byli ve voze dva s tím, že jsem však celou cestu používal asistenční systémy, protože ty mě zajímaly především. Ve své X5 mám iDrive 7, zatímco i7 nabízí iDrive 8 a tím jsou ovlivněny nejen klasické funkce, ale i asistenční systémy. Musím říct zcela upřímně, že asistence je zde ještě o něco dál než u mé X5 a to jsem zvyklý na dálnici skutečně nedělat nic.

Než mi začnete nadávat, že člověk má auto řídit a podobné nesmysly, pak věřte, že na Passo Dello Stelvio, Grossglockneru nebo Red Bull Ringu jsem strávil se svojí M4 opravdu hodně času a když si chci zařídit, tak na to mám jiné auto, než je i7. Ta je totiž přesně na to, abyste ráno posnídali v Bratislavě, na oběd jednali v Praze a odpoledne stíhali schůzku v Berlíně a ještě večer, vás řidič odvezl do Vídně. Přesně na to jsou limuzíny a pokud jste stejně chudí jako já a nemáte svůj vrtulník, je to v podstatě jediná možnost, jak se rychle a pohodlně dostat z bodu A do bodu B. A zde narážím na zásadní problém a to ten, že i7 to zkrátka neumí. BMW i7 si nekoupíte na vození dětí do školy, na běhání po městě nebo na nákupy. Na to máte SUV, případně nějaké menší městské auto, klidně také na elektřinu. Ve městě totiž elektřina dává extrémní smysl. Na dálnici, kde je i7 doma, bohužel nedává smysl vůbec.

Pokud jedete po okreskách nebo ve městě, pak se pohybujete pod 100 km/h, což je to, co elektromobil potřebuje, aby nemusel příliš makat a neměl velkou spotřebu. Musíte brzdit do zatáček, respektive v případě maximální rekuperace jen pouštět plynový pedál. To stejné platí ve městě, kde co chvilku brzdíte, zastavujete, tedy pouštíte pedál a rekuperujete. Dojezd je pak mnohem delší než v případě dálníce. U i7 totiž platí přesný opak toho, co u klasického BMW 7. Na dálnici je spotřeba výrazně větší než ve městě. Když jsem navíc dorazil do Brna, chtěl jsme auto nabít, abych si mohl cestu zpět vychutnat a nemusel jsem brát příliš ohled na spotřebu elektrické energie. Bohužel jsem objel 3 nabíječky a všechny měly veškeré stojany obsazené. To je celkem problém, když chcete zkrátka nabít a jet dál. Je to věc, která prostě nedává smysl. Elektromobil je úžasná věc a sám budu v nejbližší době kupovat pro ženu elektrické Mini, protože do města není nic lepšího než elektromobil. Na dálnici však není nic horšího než elektromobil. Žena bude využívat Mini na nákupy, venčení psa a podobné věci a nabíjet jej bude doma, kde máme wallbox vždy prázdný. Jakmile však musíte nabíjet někde mimo domov, je to více méně o štěstí.

BMW i7 mi však dalo něco, co jsem nezažil ani ve Ferrari. Ano, jsem zvyklý jezdit v autech, ve kterých se na vás lidé dívají a která vzbuzují zájem okolí, ovšem nikdy jsem si nepřipadal v žádném autě nijak výjimečně. V i7 jsem však zažil moment, kdy mě předjížděl ve městě frajer s dieselem a v ten moment, když se mu z výfuku vyvalil dým, tak jsme si říkal, že ti, co jezdí po městě v elektrických autech, jsou přece jen o něco lepší lidé než ti, co zbytečně ničí ovzduší. Ano, vím, že jedna loď za den vypustí víc CO2 než já za 100 životů. Ovšem znáte takový ten pocit, když nesete k popelnici tři sáčky místo jednoho a každý hodíte někam jinam, protože třídíte papír, plasty a sklo? Máte takový malý, bezvýznamný, ale pěkný pocit toho, že jste alespoň něco málo udělali a přesně tento pocit máte v i7. Jak říkám, jezdit s tímto vozem po dálnici smysl nedává a kombinovat limuzínu, která má obrážet Evropu s baterií je nesmysl, ale o to víc jsem si uvědomil, že do města mi prostě místo 6 litru nebo 4 litru bude stačit elektrika.

Nabíjení a kapacita baterie

BMW i7 nabízí 102kW baterii, která je plně využitelná pro jeho provoz. K jejímu nabíjení můžete použít vše od běžné zásuvky, kterou máte doma, přes domácí wallbox až po rychlonabíjecí stanici. Tím nejrychlejším způsobem, jak vůz nakrmit energií, je samozřejmě rychlonabíječka, kde vůz podporuje nabíjení maximálním nabíjecím výkonem DC až 195kW. V tom případě pak nabijete vůz za 35 minut. Klasické nabíjecí stanice, které mají maximálně 50 kW, pak budou nabíjet vůz hodinu. samozřejmě se vždy bavíme o nabíjení z nuly na sto, což v praxi využívat nebudete.

Já sám nejsem na elektromobil zvyklý, a tak mě překvapily dvě věci. Jednak cena, za kterou nabíjíte. Ta je totiž v přepočtu na benzín a najeté kilometry zhruba poloviční při tom, kdy využíváte pomalé nebo domácí nabíjení, ve srovnání s vozem, jenž má spotřebu 6 litrů benzínu na 100 km. Je však potřeba počítat s tím, že takový vůz nemá 422 koní. Pokud bych to srovnal s mojí X5, která má 530 koní a je to tedy celkem zajímavý ekvivalent, pak jezdím za 12 litrů, tedy 100 km mě stojí díky tomu, že tankuju jen 100 oktan nějakých 500 Kč. V případě i7, pokud budete nabíjet doma z klasické zásuvky a budete platit 6 Kč za kW, což je podle statistického úřadu průměr za loňský rok, pak můžeme počítat následovně. Vůz ujede na 100kW průměrně na dálnici 400 km, tedy potřebuje 25 kW na 100 km a 25 kW x 6 Kč je 150 Kč.

Oproti 500Kč to zní hodně dobře, pokud však budete nabíjet rychle a nebudete mít registraci nebo nějaký paušál, můžete se dostat na ceny atakující až 20kč za kW, případně u 50kW nabíječek pak 14 Kč, tedy za 100 mm v i7 dáte při takovém dobíjení 350 Kč, a to je sice stále méně než 500 Kč, ale rozdíl už není tak značný. Je však potřeba zdůraznit, že 25 kW na 100 km si i7 bere na dálnici a X5 si bere 12 litrů také jen na dálnici. Ve městě si i7 bere cca 14-15 kW, ovšem u X5 budete na 15 litrech. Navíc při smlouvách s nabíjecími stanicemi se dostanete na výrazně lepší ceny. Berte tedy toto srovnání jen jako orientační.

Pokud nabíjíte doma, pak budete mít s největší pravděpodobností nějaký ten wallbox, ať už přímo od BMW nebo jiného výrobce. Kdybyste se však rozhodli nabíjet vůz pouze z klasické zásuvky, i to je možné, ovšem je potřeba počítat s tím, že v tom případě se nabíjí rychlostí 2 kW za hodinu a spočítat si, za jak dlouho nabijete 100 kW baterii, tak není příliš složité. Za 10 hodin nabíjení nabijete 20 kW, tedy pokud byste dojeli s 10 %, pak budete nabíjet na 100% celkově 45 hodin. Jedná se však o extrémní situaci a reálně vůz ze zásuvky zřejmě příliš často nabíjet nebudete, ovšem i taková možnost existuje.

Co se mi líbí, jsou možnosti, které vám BMW nabízí při nabíjení. Patří mezi ně například možnost předpřipravit baterie pro vysokorychlostní nabíjení, možnost v momentě, kdy je baterie nabitá na požadovanou hodnotu odemknout nabíjecí konektor a dovolit tak ostatním vytáhnout z vašeho vozu kabel a nabít si svůj vůz. Samozřejmě můžete nastavit, jak moc chcete baterii nabíjet, ovšem zde je ještě jedna zajímavá vychytávka a můžete si nastavit, na jaké nabíječce chcete baterii jak moc nabít. Pokud tedy doma víte, že chcete mít 100% kapacity, pak můžete nabíjet pomalu, ale na 100 %, zatímco kdekoli jinde budete nabíjet rychle, ale jen na 80 %. Zajímavou možností je také nastavení hlučnosti chlazení baterii. Pokud chcete nabíjet skutečně rychle, baterie se chladí a je to slyšet. Pokud však chcete nabíjet někde, kde není vhodné, aby auto „hučelo“, pak můžete chlazení omezit, čímž sice snížíte rychlost nabíjení, ale zase nebudete rušit sebe ani okolí.

Jízdu si budete užívat i za volantem!

Upřímně řečeno, na hodnocení toho, jak auto jezdí je tu Rasťo Chvála a ne já. Za sebe však mohu říct to, co jsem cítil a vypozoroval, ale neberte to prosím jako názor nějakého odborníka na auta, i když něco už najezděno mám. Vůz má naprosto skvěle rozloženou váhu, a to zejména díky bateriím umístěným pod podlahou. Například oproti X5 necítíte v zatáčkách váhu a můžete si dovolit rekuperovat, respektive brzdit mnohem později, a i tak máte zajištěn bezpečný a plynulý průjezd. Co se týká „handlingu“ ten je na auto s opravdu mamutí délkou až neskutečně příjemný a vy máte pocit, že ve volantu cítíte M4 a ne něco, co je 2x delší. Když chvilku potrénujete, budete mít možnost z vašeho života téměř úplně vynechat brdu, protože se naučíte rekuperovat před zatáčkami tak, že brzdit zkrátka nepotřebujete. Já vím, ten ohraný vtip o opici a banánech, ale věřte mi, že i majitele sedmičky nebo X5 potěší, že nemusí každých 50 tisíc měnit brzdy, které stojí okolo 4000€. Majitel i7 je bude měnit výrazně méně často než majitel klasické sedmičky.

Na druhou stranu musím říct, že mě vůz ničím nějak zásadně nepřekvapil. Zrychlení je skvělé a pokud jste nikdy nejezdili ve voze, který má okolo 500 koní, pak vám vyrazí dech. Pokud však naopak máte v garáži jen auta, která mají tento výkon, tak vám nebude i7 připadat, co se zrychlení týká, ničím extra výjimečná. To však platí jen na rovince, pokud porovnám i7 s Bentley Continental GT nebo X5 M50i, pak dokonce ani s Bentley nemohu jet do zatáčky tak rychle, jako s i7 a to díky geniálnímu těžišti, které je díky v podlaze umístěným baterkám tak nízko, že auto drží jako přibité k silnici. Zatáčku, kterou můžete s X5 projet bezpečně ve 140 km/h, můžete v případě i7 klidně vzít v rychlosti 170 km/h a budete se cítit mnohem komfortněji. Jízdní vlastnosti jsou opravdu až neuvěřitelné a samozřejmě i když to není auto, které bych si místo M4 vzal do Alp, tak svižná jízda po okreskách vás v něm bude bavit a budete se usmívat jako malý kluk!

Co je zajímavé a souvisí to s rychlostí je fakt, že autu, co se hluku týká, je v podstatě jedno, jestli jede 120 nebo 200 km/h. U některých vozů je to zkrátka hodně znát a hluk se extrémně zvyšuje, zde ne. Tím, že nemáte hluk od motoru, můžete slyšet jen zvuk od pneumatik nebo aerodynamický hluk a v tomto případě pneumatiky zkrátka neslyšíte a jediné, co je slyšet je aerodynamický hluk. Ovšem pokud čekáte, že je vůz výrazně tišší než nová X5, pak vás zklamu – není. Ani podvozek není výrazně měkčí nebo pohodlnější. Pokud si pak budete někde na internetu číst o tom, že je i7 stejná jako Rolls, prosím nenechte se vysmát. Měl jsem možnost párkrát v Rolls-Royce jezdit, a to odhlučnění a pohodlí je na takové úrovni, že si uvědomíte až po pár desítkách metrů, že vlastně jedete a už nestojíte před hotelem. Zde bych skutečně i7 přirovnal k X5 na vzduchovém podvozku, ale k Rollsu má ještě hodně daleko.

BMW je zkrátka vždy laděno tak, abyste jej cítili pod zadkem a ano, srovnávat M4 a i7 je nemyslitelné, ale pokud nesáhnete po modelu z divize M, pak je například jen velmi malý rozdíl mezi X5 a i7 a upřímně, čekal jsem jej větší. Můj Bentley je sice již skutečný dědeček, ale na komfortní režim je stále pohodlnější než nová sedmička. Na druhou stranu nová sedmička je i v komfortu cítit pod zadkem, a i na volantu (byť jen elektronicky). Bentley v komfortním režimu je spíše jako byste řídili loď než auto. Je tedy potřeba počítat s tím, že pokud chcete extrémní komfort, pak je potřeba sáhnout trošku někam jinam, ovšem zde je ideální kompromis mezi komfortem a tím, že je vůz stále cítit. Pokud si tedy plánujete řídit sami, pak je sedmička rozhodnou tou nejlepší volbou, kterou je možné mezi limuzínami v podobné ceně aktuálně udělat. Jakmile však chcete jen pohodlí na zadním sedadle, vyzkoušejte si nejdříve Maybach nebo Bentley Flying Spur. Ten vám sice nenabídne tolik technologií, ale stále je to Bentley, navíc cenově velmi podobný i7 v maximální výbavě.

Určitě vás také bude zajímat, jak se jezdí s autem, které má na délku 5,4 metru ve městě. Musím říct, že skvěle, a to zejména díky elektronickému řízení, kdy přes volant vnímáte délku i šířku auta. Další pomůckou je pak natáčení zadních kol, které je věc, bez které bych se neobešel ani u X5, natož u něčeho, co je takto dlouhé. Parkování, vytáčení městských uliček, vše je až překvapivě snadné a pokud máte něco naježděno a předpokládám, že sedmičku si nekupujete jako první auto, pak pro vás bude řízení skutečně hračka. Kamery vždy pomohou a dodají vám sebevědomí i tam, kde byste se báli, že něco odřete. Na druhou stranu já jsem milovník nižšího posedu a například s X5 se mi zkrátka kvůli tomu, že je to SUV nejezdí ani zdaleka tak dobře jako s i7, ovšem to je opět věc osobních preferencí. Jediné, kde můžete mít problém, jsou garáže v nějakém nákupním centru, ale upřímně řečeno, na to si můžete vždy vzít Mini nebo něco podobného od manželky a jezdit se sedmičkou pro rohlíky je skutečně trošku blbost.

Pak je zde ještě jedna věc, kterou jsem příliš nepochopil. Abyste měli k dispozici maximální výkon, tedy oněch 544 koní, pak musíte podržet tlačítko eBoost, které je umístěno jako levé pádlo pod volantem. Příliš nechápu, k čemu je to dobré, a hlavně ne u sedmičky. Chápu, že je to zřejmě ochrana baterky, abyste nejezdili stylem brzda plyn, ovšem i tak si troufám říct, že s limuzínou skutečně nikdo jezdit nebude. Nikde se navíc nedozvíte, kolik koní vlastně máte bez onoho boostu, který je navíc dostupný vždy jen na 10 vteřin, ale můžete jej mačkat opakovaně. Zrychlení z nuly na 100 je pak 4,7 vteřiny, což M50i u X5 zvládá například za 4,3 papírově, reálně pak za 3,9. Ovšem to, kde je rozdíl značný, je dynamika, kdy se i7 hrne dopředu i při rychlosti nad 150 km/h stejně, jako když zrychluje z nuly na 100. Tam výkon opravdu oceníte a každé předjíždění je mnohem bezpečnější.

Přidat nebo nepřidat do garáže?

Když jsme v Autopalace poprvé novou sedmičku konfigurovali a váhali mezi X5 a právě 7, ale s benzínem, celkem mě zarazila cena, která může v případě i7 atakovat až částku 200 000€. Nejde ani tak o cenu samotnou, ale o to, že se díky ní BMW se svoji vlajkovou lodí začalo řadit mezi Maybach a Bentley. Je pravda, že tam, kde BMW s cenou končí, tak Bentley začíná, ovšem na druhou stranu u Bentley si připlácíte jen za materiály, nikoli za technologie nebo funkce. Nyní musím však uznat, že BMW nenasadilo pouze cenu, ale konkurenci dohnalo a po mnoha stránkách i předehnalo i samotným vozem. Pokud hledáte příjemné svezení a chcete si řídit, pak bych neváhal, pokud chcete řidiče, pak si lze na zadním sedadle užít o něco málo více pohodlí jinde. Jen opravdu zvažte, zda není lepší být ekolog ve městě a tam prohánět elektrické Mini nebo podobnou srandu a na cestách po Evropě ještě nějaký ten gram CO2 vypouštět z benzínového motoru, protože v případě sedmičky to rozhodně dává mnohem větší smysl než elektřina.

Já jsem si však z testu odnesl to, že po městě mi skutečně nedává smysl nic jiného než elektřina, protože na nákupy a venčení psa mohu jezdit výrazně levněji a zároveň i když je to na zvážení, tak i ekologičtěji. Ano, je pravda, že prozatím neví nikdo, jak se baterie budou likvidovat a jejich výroba také není zcela bez ekologických následků, ovšem samotný provoz je skutečně ekologický. Možná je to placebo efekt, ale zcela upřímně, když donesete do popelnice zvlášť papír a pet lahve, také nezjišťujete, kde na konci dne skončí. Samotná sedmička se nám líbí a začínáme nad ní čím dál víc uvažovat, ovšem sáhneme po verzi benzínového hybridu, který aktuálně dává mnohem větší smysl, než čistě elektrický vůz.

