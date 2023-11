Akční tlačítko u iPhonů 16 Pro se má dočkat zásadní proměny

Přestože si akční tlačítko svou premiéru odbylo teprve letos u iPhonů 15 Pro (Max), Apple jej chce již v příštím roce zásadně změnit. Tvrdí to alespoň spolehlivý leaker Instant Digital, který se svými předpovědmi v minulosti již několikrát trefil přímo do černého.

Leaker nyní přišel konkrétně s tím, že má Apple v plánu příští rok u iPhonů 16 Pro předělat akční tlačítko z nynější fyzické podoby do podoby pevného tlačítka s haptickou odezvou, které bude tedy typově podobné například Home Buttonu z iPhonů SE. O tomto řešení se hovořilo i v souvislosti s iPhony 15 Pro, přičemž tehdy se počítalo i s tím, že se v haptická tlačítka promění taktéž ta pro ovládání hlasitosti, ale nakonec se tak nestalo. U iPhonů 16 Pro se má nicméně počítat jen s tím, že se v haptické tlačítko změní jen nynější fyzické akční tlačítko. A to není vše. Vzhledem k tomu, že už nebude tento prvek potřebovat prostor pro domáčknutí, má jej Apple údajně v plánu výrazně zmenšit a skoro až zarovnat s rámečkem telefonu, aby působil co nejméně rušivě. Jeho zpětnou vazbu pak zajistí právě haptická odezva.

Fotogalerie iphone 14 iphone 15 LsA 1 iphone 14 iphone 15 LsA 2 iphone 14 iphone 15 LsA 3 iPhone 15 Pro titan 18 iPhone 15 Pro titan 17 iPhone 15 Pro titan 16 iPhone 15 Pro titan 15 iPhone 15 Pro 19 iPhone 15 Pro 20 iPhone 15 Pro 21 iPhone 15 Pro 22 iPhone 15 Pro 16 iPhone 15 Pro 17 Vstoupit do galerie

Jelikož jsou zatím stále iPhony 16 Pro v aktivním vývoji, můžou se samozřejmě plány Applu ohledně přepracování akčního tlačítka změnit. Pravdou ale je, že vzhledem k tomu, že s tímto řešením počítal už nyní u iPhonů 15 Pro, nebylo by vůbec překvapivé, kdyby se mu příští rok už podařilo zrealizovat dle jeho plánů a představ. Vše v tomto směru však ukáže až čas.