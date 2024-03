10 věcí, které kromě ovládání hlasitosti a zamčení umí boční tlačítka iPhonu

Sekvence snímků umožňují později z fotografií v iPhonu vybrat ten nejpovedenější, jelikož máte na výběr z vícero variant. Vlastníte-li iPhone XS, iPhone XR nebo novější, nic nebrání takto nastavit a používat zvýšení hlasitosti. Pokud máte dojem, že by se vám rychlý přístup k tomuto typu focení mohl hodit, vstupte do Nastavení, dále k položce Fotoaparát a zapněte volbu Fotit sekvence tlačítkem zesílení zvuku.

Ti, kteří používají iPhone místo tradičního budíku, možná ocení metodu odložení pomocí některého z ovladačů hlasitosti, neboť v rozespalosti na displeji stejně jako já zdlouhavě hledají to správné místo k zadání požadavku si ještě trochu přispat. Jen je třeba se ujistit, že pro daný budík máte funkci „odložit“ povolenu. Najít v mrákotách fyzické tlačítko je přec jen o něco jednodušší.

I pro situace nouze, kdy potřebujete zavolat na tísňovou linku a z jakéhokoli důvodu nemůžete telefon odemknout nebo tím nechcete ztrácet čas, má Apple řešení. Ano, opět vstupují do hry fyzické prvky iPhonu. Jednou z cest, které se totiž v krizových situacích nabízí k přivolání pomoci je souběžné stisknutí postranního zamykacího tlačítka a jednoho (popřípadě obou) z těch určených k ovládání hlasitosti dokud se neobjeví posuvník „Tísňové volání“. Přejetím po ikoně SOS doprava pak uskutečníte hovor.

Rychlé vypnutí Face ID nebo Touch ID

Pakliže by se to z nějakého důvodu zdálo být opodstatněné, lze dočasně zabránit odemykání iPhonu pomocí Face ID nebo Touch ID. Probíhá to identicky, jako když se potřebujete obrátit na tísňovou linku, pročež se setkáte také se stejným zobrazením na displeji. Stačí tedy po dobu alespoň 2 sekund podržet boční postranní tlačítko zámku a jeden z ovladačů hlasitosti. Následně bude odemčení umožněno skrze zadání kódu zařízení namísto biometrického ověření.