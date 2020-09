Klasickým způsobem můžete iPhone vypnout podržením bočního tlačítka (společně s tlačítkem hlasitosti), a poté přejetím po posuvníku Vypněte přejetím. Co však dělat v případě, že se vám podařilo iPhone rozbít takovým způsobem, že boční tlačítko nefunguje? Apple v jedné z předchozích verzí iOS přidal do nastavení jednoduchou možnost, pomocí které lze iPhone vypnout i jinak, než tlačítkem. iPhone se sice po stisknutí této možnosti kompletně nevypne, ale zobrazí se žádaná obrazovka s posuvníkem Vypněte přejetím, díky kterého už jablečný telefon jednoduše vypnete. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jak na to.

Jak vypnout iPhone, když nefunguje boční tlačítko

V případě, že chcete vypnout iPhone či iPad a nefunguje vám zapínací tlačítko, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste postupovali následovně:

Prvně vaše iOS či iPadOS zařízení rozsviťte a odemkněte.

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Zde poté lokalizujte kolonku s názvem Obecné a klepněte na ni.

Tady už jen stačí, abyste sjeli úplně dolů, kde se nachází tlačítko Vypnout.

Jakmile na tohle tlačítko klepnete, tak se zobrazí obrazovka s posuvníky.

Zde už jen nakonec stačí, abyste přejeli prstem po posuvníku Vypněte přejetím.

Nakonec tohoto návodu jen podotknu, že možnost Vypnout se v Nastavení zobrazí jen v případě, že vaše zařízení běží na iOS 11 a novějším. Starší verze operačního systému tuto možnost nenabízí a jediným způsobem, kterým můžete tato zařízení vypnout v případě, že vám nefunguje zapínací tlačítko, je fyzickým odpojením baterie uvnitř telefonu. To se sice nedoporučuje, avšak v této situaci, stejně jako v případě, kdy nefunguje displej, nemáte moc na výběr.