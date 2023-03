Applu unikla přesná podoba nových bočních tlačítek iPhonů 15 Pro!

Přestože se Apple údajně snaží, co mu síly stačí, únikům informací odhalující nové iPhony 15 Pro (Max) maskovat nezvládá. Před malou chvílí například vypluly na světlo světa rendery vycházející z další várky uniklých schémat, které odhalují přesný design nových bočních tlačítek řady Pro. Ta mají reagovat na tlak a disponovat haptickou odezvou, jak jsme zvyklí třeba u iPhonů SE 3 a jejich Home Buttonů. Řešeny by přitom měly být jak tlačítka pro ovládání hlasitosti, která se nově spojí v jednu podlouhlou plošku, tak i Power Button na opačné straně. Přerodem projde rovněž přepínač tichého a hlasitého režimu, který bude nově taktéž tlačítkový, byť též „jen“ haptický. Fotky vycházející z uniklých schémat si můžete prohlédnout na prvních dvou snímcích v galerii.

Fotogalerie bocni tlacitka iphone 15 pro iphone 15 pro tlacitka 1 iphone 15 pro tlacitka 2 iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c Vstoupit do galerie

Díky změně fyzických tlačítek za pevná haptická by se mělo Applu podařit například to, že se iPhony stanou odolnější vůči fyzickým poškozením, jelikož budou logicky disponovat méně pohyblivými komponenty. Tento upgrade by měl rovněž znamenat zvýšení voděodolnosti, na které Apple v posledních letech poměrně intenzivně pracuje, avšak až letos může učinit skutečně velký krok kupředu, jelikož se zbaví dalších otvorů vedoucích do útrob jeho telefonů. Na další detaily si nicméně budeme muset počkat.