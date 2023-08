AirTag 2: Všechny novinky, které přinese

Společnost Apple představila v roce 2021 své lokalizační přívěsky AirTag. Setkaly se s poměrně vřelým přijetím, a čím dál intenzivněji se spekuluje o tom, že by cupertinská společnost mohla představit jejich druhou generaci. Ta by mohla být představena již v průběhu příštího roku. Co všechno zatím víme o AirTagu 2. generace?

Lokalizátory AirTag lze využít k označení a následnému sledování všech možných objektů, jako jsou třeba klíče, peněženka, zavazadla, nebo třeba i obojek domácího mazlíčka. S příchodem operačního systému iOS 17 Apple zavádí také podporu sdílení AirTagů.

AirTag 2 design

V tuto chvíli nejsou známé žádné spekulace, které by naznačovaly případný výrazný redesign nové generace AirTagů. Téměř se stoprocentní jistotou dojde k zachování základního tvaru. Existuje ale jisté procento pravděpodobnosti, že Apple o trochu více znesnadní otevření AirTagu a následnou výměnu baterie – v této souvislosti se totiž objevovaly stížnosti a obavy o bezpečnost malých dětí, které by případně mohly AirTag nalézt a snadno se dostat k jeho baterii. Co se baterie týče, i nadále by se o přísun energie do AirTagu měly starat kulaté baterie typu CR2032.

AirTag 2 a Vision Pro

Nedlouho po představení jablečného AR headsetu Vision Pro se začaly množit velmi zajímavé spekulace o tom, že by Apple mohl umožnit integraci AirTagu 2. generace právě se zmíněným headsetem. K této teorii se přiklání například také známý analytik Ming-Chi Kuo, podle kterého by AirTag bylo možné v souvislosti s Vision Pro využít v oblasti získávání informací o poloze. V době psaní tohoto článku nicméně nebyly k dispozici žádné konkrétnější informace.

Fotogalerie AirTag 2 koncept - 9 AirTag 2 koncept - 7 AirTag 2 koncept - 8 AirTag 2 koncept - 6 AirTag 2 koncept - 1 AirTag 2 koncept - 2 AirTag 2 koncept-12 AirTag 2 koncept-11 Vstoupit do galerie

AirTag 2 hardware

V souvislosti s druhou generací lokalizátorů AirTag se hovoří také o tom, že by moly být osazeny vylepšeným Ultra Wideband čipem, který by se měl nacházet například také v letošních modelech iPhonů. Využití vylepšeného čipu U2 by mohlo zajistit ještě lepší přesnost při lokalizaci, stejně jako vyšší energetickou účinnost.

AirTag 2 představení

Zatím není příliš jisté, kdy zhruba by Apple mohl světu představit druhou generaci svého AirTagu. Spekuluje se nicméně o zahájení masové výroby zhruba ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku s tím, že k prodej AirTagu 2 by mohl být zahájen buďto koncem roku 2024, nebo začátkem roku 2025.