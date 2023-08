5 tipů a triků v iMessage, které se budou hodit každému

Od příchodu operačního systému iOS 16 lze některé odkazy, které posíláte nebo přijímáte ve Zprávách, otevřít ve více než jedné aplikaci. Chcete-li to vyzkoušet, dlouhým stisknutím odkazu URL otevřete rychlé akce. Pokud se zobrazí Otevřít odkaz a tím to končí, nemůžete si vybrat aplikaci. Pokud se však zobrazí více názvů aplikací, můžete si vybrat kteroukoli ze seznamu.

Tučný text

Otevřete Nastavení, klepněte na Zprávy a přepněte přepínač Zobrazit pole předmětu. Ve Zprávách se nyní zobrazí pole pro předmět a vše, co do něj napíšete, se zobrazí jako tučný text. Pokud chcete používat pouze tučný text, možná budete muset do běžného pole zprávy vložit mezeru nebo jiný neviditelný znak, například znak s nulovou šířkou, jinak se předmět změní na normální text. Využít můžete například znaky, používané pro vytvoření složek bez nadpisu na ploše iPhonu.