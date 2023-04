Zlodej může snadno vypnout funkci Najít. Víme, jak se proti tomu bránit!

Nedávno jsme vás informovali o tom, že jakmile někdo získá vaše heslo k iPhone, může změnit také heslo pro vaše Apple ID a napáchat ohromné množství škod. Nyní zde máme další, i když ne až tak velký problém, který má navíc celkem jednoduché řešení, jenž však jen málo kdo dodržuje. Na funkci Find my Phone nebo chcete-li Najít spoléhá většina z nás, přece jen díky ní máme možnost najít ztracený nebo dokonce ukradený telefon a nepřijít tak o spoustu peněz. Pokud však dojde k tomu, že vám telefon někdo ukradne nebo jej najde někdo, kdo nemá v úmyslu jeho vrácení, stačí mu udělat jednu jedinou věc, kterou udělá během vteřiny a Find my Phone přestane fungovat.

Stačí totiž, když na zamknutém telefonu otevřete ovládací centrum a přepnete telefon do režimu „letadlo“. Ten totiž deaktivuje nejen GSM, Wi-Fi a Bluetooth, ale také GPS. V momentě, kdy to někdo udělá, přestává funkce Find my Phone fungovat. Většina lidí má defaultně nastavenu možnost, díky které můžete Oznamovací centrum používat i bez odemknutí telefonu. Abyste tomu zabránili, stačí jít do nastavení, zde do Face ID a kód a vypnout přístup při uzamčení pro ovládací centrum. V opačném případě totiž zloději skutečně stačí přepnout telefon do režimu letadla a funkce Najít přestane fungovat.