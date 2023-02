Čtyři čísla: To jediné, co dělí útočníka od toho, aby vám zničil život

Čtyři čísla – to jediné, co lidi dělí od toho, aby získali přístup k celému vašemu online životu včetně bankovních účtů. Je pravda, že ta stejná čtyři čísla používáme již desítky let na bankovních kartách, ovšem právě proto je dobré mít většinu úspor na účtu, ke kterému vlastně žádnou kartu nemáte a na denní výdaje mít druhý účet, kam si posíláte jen takovou částku, která vás v případě, že se něco stane nijak existenčně neohrozí. V případě, že se někdo dostane do vašeho iPhone právě pomocí oněch čtyř čísel, má přístup ke všemu, včetně vašeho bankovnictví. Je až k nevíře, že Apple, který je extrémně opatrný a bezpečnost svých uživatelů staví na první místo, nechal celé jejich soukromí závislé na čtyřech číslech.

Většině našich čtenářů se to bude zdát směšné, vždyť kdo by přece uhodl náhodná čtyři čísla, která spolu nijak nesouvisí. Rok co rok se však ukazuje, jak obrovské množství lidí používá jako číselný zámek svého iPhone například 1234 nebo datum narození a tak podobně. O to zvláštnější pak je, co vše lze dělat, když tato čtyři čísla uhodne člověk, který se vašeho telefonu zmocní. Až do chvíle, kdy jsme vydali článek Zloději začali při krádežích iPhonů používat novou taktiku, je až děsivě triviální, si většina z nás včetně mě neuvědomovala, že jakmile někdo uhodne nebo získá číselný kód k vašemu iPhone, může prakticky cokoli, co jej napadne.

První, co vám každý bezpečností expert na světě poradí, je, abyste používali u každého účtu jiné heslo. Jakmile však získá někdo kód k vašemu telefonu, má přístup také ke klíčence, kterou používá prakticky každý a v ní si může zobrazit jakékoli heslo, včetně přihlašovacích údajů. Je libo účet na Spotify? Není problém, je libo se přihlásit k jinému mailu, než k tomu co máte v telefonu? Žádný problém. Pojďte si sami vyzkoušet, co vše můžete, pokud znáte heslo k telefonu. Heslo tedy číselný zámek je totiž ekvivalentem pro Face ID nebo Touch ID a telefon jej vyžaduje vždy, kdy nemůže použít Face ID nebo Touch ID, tedy vždy, když vás nerozpozná.

Řekněme tedy, že můj telefon není můj, ale našel jsem jej na ulici a člověk měl číselný zámek 1234. V tom momentě mohu telefon odemknout a jít do nastavení, zde mohu kliknout na možnost Apple ID a na volbu změnit heslo, zde stačí zadat kód zámknutí telefonu, tedy 1234 a poté mohu vytvořit nové heslo. Skutečně nemusím znát staré heslo, stačí zvolit nové a majitel iPhone se nedostane ke svému Apple ID. Tím jsem ovládl jeho Apple ID a mohu postupovat dále, chci mu opravdu uškodit nebo si chci pouze nechat pěkný iPhone? Pokud si chci jen nechat pěkný iPhone, pak stačí jít do Najít a zde vypnout funkci Najít iPhone. To bude chtít heslo od Apple ID, ovšem to jsem si právě vytvořil a tak zkrátka jen zadám heslo, potvrdím a funkce je vypnuta. Poté již jen stačí telefon vrátit do továrního nastavení a smazat jeho data a v ten moment mám zcela funkční iPhone, ke kterému se mohu přihlásit pomocí svého Apple ID a mohu jej používat stejně, jako kdybych si jej koupil v obchodě.

Pokud nebudu až tak milý člověk, pak se mohu rozhodnout dotyčnému škodit trošku víc. V tom případě půjdu do jeho klíčenky, kde si pomocí zámku telefonu, tedy 1234, mohu zobrazit hesla ke všem jeho účtům, včetně odkazů a přihlašovacích údajů. Ty mohu následně změnit a získat tak přístup ke všemu, co dotyčný má na internetu. Zde však legrace nemusí skončit, protože většina lidí má ve svém telefonu Apple Pay nebo mobilní bankovnictví, obojí se ověřuje pomocí Face ID nebo Touch ID a v momentě, kdy telefon nerozpozná Face ID nebo Touch ID, stačí opět zadat zámek telefonu, tedy 1234 a můžete provádět platby. V případě Apple Pay pak platby limitované pouze tím, jaký zůstatek nebo denní limit má původní majitel na účtu. Navíc já mám například pomocí iPhone možnost odemknout a nastartovat auto nebo deaktivovat alarm od kanceláře a tak podobně, což dnes již má spousta lidí a tak by nebylo problém, aby se člověk od ztraceného telefonu snadno dostal až k tomu, že spolu s telefonem zmizí také auto nebo vybavení domácnosti.

Co tím chci říct? Dávejte si jednoduše pozor na to, jaký zámek k telefonu používáte a v zádném případě nepoužívejte čísla jako je datum narození, po sobě jdou čísla a tak podobně. Nikdy, ale opravdu nikdy nepoužívejte nic, co s vámi lze spojit. To v případě, kdy vám telefon odcizí někdo, kdo vás zná. Pro takového člověka pak není problém znát například z FB váš datum narození a tak podobně. V telefonu si můžete změnit zámek telefonu jednoduše. Stačí jít do Nastavení – Face ID a kód a Změnit kód zámku. Zde pak máte možnsot zvolit alfanumerický nebo libovolný číselný kód. Ať už zvolíte delší číselný nebo delší alfanumerický kód, budete vždy chráněni lépe než čtyřmi čísly. Zvolte však prosím skutečně heslo, které s vámi nijak nesouvisí a je složité na uhádnutí. Je totiž zcela jedno, jak silná jsou vaše hesla, když se k nim lze dostat přes čtyči číslice!