Zloději začali při krádežích iPhonů používat novou taktiku, je až děsivě triviální

Myslíte si, že krádeže iPhonů jsou díky jejich softwarovým zámkům naprosto zbytečné, jelikož se do nich zloději následně zpravidla nedostanou? Pak pro vás máme poměrně znepokující zprávu. Na diskuzních fórech, ale i sociálních sítích si totiž začíná čím dál tím víc uživatelů stěžovat na to, že zloději začali při krádežích iPhonů používat nový trik, který je přitom až děsivě jednoduchý. Jeho účinnost je však vysoká. Na celou záležitost jen pro zajímavost upozornil už i přední zahraniční deník The Wall Street Journal.

Taktika zlodějů při krádežích iPhonů používaná v poslední době je založena na pozorování majitelů telefonů. Hned na úvod je nicméně třeba říci, že u ní hraje do jisté míry roli i dávka štěstí. Zloději totiž začínají ve velkém sledovat zadávání číselných kódů pro vstup do iPhonu, přičemž jakmile si jím jsou u daného telefonu jistí, následně jej zkrátka oběti vytrhnou. Poté už jim jen stačí telefon díky znalosti číselného kódu vyresetovat a tím jej tak zbavit aktivního Najít a tak dále. Lze ale třeba i odstranit důvěryhodná zařízení, čímž zloděj znemožní majitelům telefonů blokaci zařízení na dálku. A co víc, problém není třeba ani ve změnění kontaktních údajů pro Apple ID či nastavení klíče pro obnovení, čímž účet oběti prakticky zamknou. Samozřejmostí je pak možnost aktivace Apple Pay, popřípadě zobrazování uložených hesel v nastavení, vstupování do bankovních aplikací a tak podobně.

Přestože je celá záležitost jistě velmi nepříjemná, je třeba zdůraznit, že Apple nemá příliš možností, jak v tomto směru okradeným uživatelům pomoci. Určitou možností by sice bylo u některých důležitých možností nastavit autentizaci například pomocí hesla k Apple ID či skrze alfanumerický kód, nicméně jednalo by se o určitý diskomfort. Přeci jen, mít jeden kód pro všechny důležité úkony je pro uživatele mnohem jednodušší. K celé záležitosti se nicméně přesto rozhodl vyjádřit s tím, že nové informace bere velmi vážně a to bez ohledu na to, jak často jsou podobné útoky prováděny. „Budeme pokračovat ve zdokonalování ochrany našich OS, abychom pomohli udržet uživatelské účty v bezpečí,“ nechal se například slyšet.

Jak se chránit

Jelikož je nová taktika zlodějů ve výsledku naprosto triviální, lze se proti ní paradoxně velmi jednoduše bránit. Alfou a omegou ochrany je používat co nejkomplikovanější číselný kód (jinými slovy, žádné 1234, 4321 a podobné nesmysly) složený minimálně se šesti čísel. Pokud tedy používáte v současnosti čtyřmístný kód, doporučujeme jej v Nastavení – Face ID/Touch ID a kód – Změnit kód zámku přenastavit na šestimístný, v ideálním případě pak na alfanumerický. Na veřejnosti se pak snažte autentizace provádět primárně přes Face ID a Touch ID.