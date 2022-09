7 tipů, jak maximálně zabezpečit svůj iPhone

V následujícím článku se dozvíte nejen o základních zabezpečovacích funkcích systému IOS, ale i o těch rozšířených typu VPN a tak podobně.

#1 – Používejte VPN

V dnešní době již velice často používaným softwarem ať už do mobilních, či jiných zařízení, je právě VPN.

Virtuální privátní síť šifruje vaše data a zároveň skrývá IP adresu vašeho zařízení tak, abyste nebyli dohledatelní. VPN ovšem nemusíte používat pouze pro samotné zabezpečení vašeho zařízení, ale řekněme, že se chcete podívat třeba na internetový obsah, který je ve vaší zemi nepřístupný.

V tom případě můžete použít VPN pro iPhone a náhle se vaše zařízení ocitne v jiné zemi.

#2 – Aktivujte si dvoufaktorové ověření

Dvoufaktorové ověření se hodí ať už do bankovních aplikací, emailů, či do jakýchkoliv jiných důvěryhodných aplikací.

Lze ho jednoduše nastavit při přihlášení do jakékoliv aplikace, u některých je dvoufaktorové ověření i povinné. V praxi to znamená, že i v případě, že někdo odhalí vaše heslo, tak se vám do účtu nedostane.

Je to z toho důvodu, že odeslaný ověřovací kód přijde na jiné důvěryhodné zařízení.

#3 – Pravidelně aktualizujte software

Možná se vám to zdá jako samozřejmost, ale vězte, že pro některé uživatele to neplatí. Pravidelné aktualizování softwaru vašeho iPhonu by pro vás mělo být opravdu důležité.

Mnozí uživatelé čekají s aktualizacemi až na opravné verze, jelikož se bojí nedokonalostí samotné aktualizace. To je ale velká chyba. Jen pravidelné aktualizování zajistí pro váš iPhone skutečnou bezpečnost.

Mnoho hackerů se snaží Apple dohnat a nabourávat se tak do starších zařízení a verzí, Apple je ale v nových aktualizacích vždy napřed, tak i vy udržujte náskok nad hackery.

#4 – Zapněte si automatické smazání dat

Uchováváte-li na svém iPhonu zvláště cenná data, doporučujeme vám zvážit možnost automatického smazání dat.

Po 10. neúspěšném pokusu o přihlášení dojde ke smazání dat ve vašem zařízení. Pokud se rozhodnete pro toto opatření, doporučujeme vám pravidelné zálohování zařízení na cloudové úložiště.

#5 – Řekněte ne automatickým připojením k WiFi

Připadá vám to jako hloupost? Nenechte se zmást, hodně kyberzločinců využívá automatických připojení k WiFi ve svůj prospěch.

Zločinci často vytváří názvy sítí obdobné jako ty, které používáte, pak se stačí jen připojit, připojovat se pravidelně a liška je v kurníku.

Dávejte proto pozor na jaké sítě se připojujete a ideálně používejte VPN.

#6 – Dávejte pozor na různá povolení v aplikacích

Otevřete si nastavení soukromí ve vašem zařízení a podívejte se, jaká povolení po vás nainstalované aplikace chtějí.

Zbystřit a ideálně odinstalovat aplikaci byste měli v případě, že po vás například pokud po vás aplikace na čtení knížek žádá o přístup ke kameře nebo jinak podobně podezřelá povolení.

#7 – Pravidelně provádějte restarty svého iPhonu

Nejednou každý z nás jablíčkářů slyšel, že zařízení od Applu není potřeba vypínat, či restartovat. To je ovšem ne až tak pravdivá informace.

Pakliže už dojde k útoku hackera a nahraje vám do vnitřní paměti zařízení škodlivý kód, ještě není vše ztraceno. Při restartu nebo vypnutí zařízení dojde k obnovení vnitřní paměti, takže případné malwary se ve vašem iPhonu dlouho neohřejí.