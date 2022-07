Jak vytvořit silné heslo: 7 tipů, které musíte znát

Jak vytvořit silné heslo – to by mělo primárně zajímat snad každého uživatele internetu a moderních technologií. Ve většině případech tvoří právě heslo bránu mezi hackerem a vašimi osobními údaji či jinými citlivými informacemi. A přesně z toho důvodu je nutné, aby bylo heslo co možná nejvíce složité a neprolomitelné. Mnoho uživatelů však neví, jakým způsobem takto silné heslo vytvořit, a proto se společně v tomto článku podíváme na 7 tipů, které vám s tvorbou takového hesla pomohou.

Kromě toho, že by silné heslo mělo obsahovat malá a velká písmena, číslice a speciální znaky, tak musí být samozřejmě zároveň dostatečně dlouhé. V tomto případě totiž platí, že čím je heslo delší, tak tím delší dobu trvá jeho případné prolomení. Minimální délka silného hesla se uvádí zhruba 12 znaků, každopádně pokud chcete mít ještě větší jistotu, využívejte ještě delší heslo. Jen pro zajímavost, pokud byste využili heslo o 8 znacích s využitím malých i velkých písmen, číslic a speciálních znaků, tak prolomení může trvat zhruba 2 hodiny. U hesla se stejnými parametry a 12 znaky už prolomení trvá 2 miliony let, takže každý jeden znak navíc se počítá.

Bez jakéhokoliv smyslu

Mnoho uživatelů ve svých heslech využívá názvy lidí, věcí, domácích mazlíčků apod. A to je rozhodně špatně, jelikož když se hacker pustí do prolamování hesla, tak jsou právě jména a věci prvními slovy, která se zkouší. Z toho důvodu by zvolené heslo nikdy nemělo dávat žádný smysl a mělo by se jednat o náhodnou spleť písmen, číslic a znaků. Kdysi se uvádělo, že pro jednodušší zapamatování mohou uživatelé v heslech zaměňovat znaky – například namísto heslo využít #35l0 kvůli vizuální podobnosti znaků, každopádně ani tohle už se dnes nedoporučuje, jelikož už s tímto hackeři počítají.