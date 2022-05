Jak se vyhnout hacknutí Apple produktů: 5 tipů, které byste měli znát

Apple se neustále snaží posouvat zabezpečení svých zařízení kupředu a pořád je jednou z jeho hlavních priorit ochrana soukromí svých zákazníků. Neustále tak ve svých systémech přichází s novými funkcemi, které mají za úkol jediné – ochránit nás. Aby však ochrana fungovala, tak je nutné, aby byl především obezřetný samotný uživatel. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 tipů, díky kterým se vyhnete hacknutí vašich Apple produktů.

Bezpečné heslo je základ

Pokud chcete být v naprostém bezpečí a mít klidné spaní, tak musíte využívat bezpečná a silná hesla. Takové bezpečné heslo by mělo být co nejdelší a mělo by se jednat o náhodné kombinace malých a velkých písmen, číslic a speciálních znaků. V dnešní době už se však díky správcům hesel o vymýšlení a vyplňování hesel vůbec nemusíte starat – všechno tohle udělají za vás s tím, že vám se následně stačí pouze ověřit například skrze Touch ID. Využít můžete nativního jablečného správce hesel, anebo třeba 1Password, který je nesmírně populární a funguje i na nejablečných zařízeních.

Pravidelně instalujte aktualizace

Čas od času se může v některém z operačních systémů (nejen) od Applu objevit nějaká bezpečnostní chyba, která může hackerům potenciálně zpřístupnit cestu k vašim údajům apod. Když se taková bezpečnostní chyba objeví, tak se ji Apple snaží co možná nejrychleji opravit, aby nemohla být zneužitá. Přesně z tohoto důvodu, nikoliv pouze kvůli novým funkcím, byste měli mít neustále nainstalovanou nejnovější verzi systému, tak stejně byste měli aktualizovat i samotné aplikace. iOS a iPadOS aktualizujete v Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru, macOS pak aktualizujete v Předvolby systému → Aktualizace softwaru. Aktivovat zde můžete i automatické aktualizace. Aplikace pak lze aktualizovat v App Store.

Nepoužívejte veřejné Wi-Fi sítě

Na různých veřejných místech se mohou nacházet bezplatné Wi-Fi sítě. Pro mnoho uživatelů je taková Wi-Fi síť spásou, každopádně je nutné se zamyslet nad tím, že se k ní může připojit opravdu kdokoliv – včetně hackerů, kteří čekají na svou oběť – a tou můžete být právě vy. Veřejné Wi-Fi sítě jsou také pro hackery zlatým dolem, jelikož skrze ně o vás mohou získat různé informace a například také sledovat stránky, které navštěvujete. V neposlední řadě mohou veřejné Wi-Fi sítě disponovat různými bezpečnostními chybami, které pak klidně vyústí v hacknutí vašeho zařízení. Ideálně se tedy vždy snažte k internetu připojit přes mobilní data a v tom nejhorším případě využijte veřejnou Wi-Fi s VPN.

Střežte si svoje osobní data a informace

Mohlo by se zdát, že v aktuální moderní době jsou uživatelé internetu ve většině případech co možná nejvíce obezřetní, a že k různým podvodům a odcizení osobních informací či financí dochází jen zřídka. Jenže opak je pravdou – čím více je internet dostupnější, tak tím více se neustále zvyšuje počet podvodů apod. Internet je tedy vždy nutné využívat zcela obezřetně jako místo, které sice může dobře posloužit, ale na druhou stranu dokáže také neskutečným způsobem uškodit. Zároveň buďte při využívání internetu nedůvěřiví a nikdy nikomu nesdělujte své osobní a bankovní informace – ani když vás o to bude někdo žádat v e-mailu. Vždy se jedná o podvod. Zároveň počítejte i s tím, že vám v dnešní době nikdo nedá nic zadarmo – vždy to bude něco stát, často například právě vaše údaje.

Využívejte antivir a firewall

Pokud chcete být při využívání internetu v bezpečí, můžete si pomoc využitím antiviru a firewallu. Co se ale antiviru týče, tak jeho pořízení zvažujte pouze na Macu! Veškeré antiviry, které jsou k dispozici pro iOS a iPadOS, jsou naprosto zbytečné, jelikož v těchto systémech všechny aplikace běží od sebe kompletně odděleně a nemůžou přistupovat k jádru systému, takže prakticky neexistuje možnost zavirování. Firewall pak samozřejmě lze ručně aktivovat taktéž jen na Macu, a to v  → Předvolby systému → Zabezpečení a soukromí → Firewall, kde se autorizujte a proveďte aktivaci.