Světový den hesel: Jak na silné heslo, kde hesla skladovat a jak pracovat s úniky dat

Světový den hesel každoročně připadá na 6. května. V kalendáři jako takovém tuto informaci sice nenajdete, avšak v případě, že přejdete na jakýkoliv informační web, popřípadě na Google, tak zjistíte, že Světový den hesel opravdu připadá na dnešek. Bezpečnost a ochrana soukromí nejen na internetu tkví především ve využití silného hesla. Pojďme se společně v tomto článku podívat na několik tipů, díky kterým pro vás bude jednoduché hesla vytvářet i spravovat… a mnoho dalšího.

Jak má vypadat silné heslo

V případě, že chcete plně fungovat na internetu, tak si budete muset vytvořit nespočet různých uživatelských účtů. Tyto uživatelské účty jsou povinné například na různých fórech, v případě internetového bankovnictví, anebo třeba při využívání jablečných produktů prostřednictvím Apple ID. Někteří uživatelé se snaží si vymýšlení hesel co nejvíce zjednodušit, což rozhodně není ta správná cesta. Jak by tedy mělo vypadat silné heslo, co by mělo splňovat a jak jej tvořit?

Nejpoužívanější hesla ve světě:

Existuje několik různých kritérií, které byste při vytváření hesla měli splnit. Využít byste měli malá a velká písmena, společně s číslicemi a speciálními znaky. Neméně důležitá je poté také délka hesla – ideální je, aby heslo bylo dlouhé alespoň osm znaků. Pokud takové heslo vytvoříte, tak by jeho prolamování při využití dnešního průměrného počítače trvalo téměř 10 let. Heslo by pak samozřejmě ideálně nemělo dávat žádný smysl. Mělo by se jednat o náhodně zvolenou kombinaci znaků – zapomeňte tak například na jméno své drahé polovičky či domácího mazlíčka. Zároveň je nesmírně důležité, abyste u více účtů nevyužívali stejné heslo. To by mělo být vždy jiné, jelikož pokud by útočník získal přístup k jednomu účtu, automaticky navíc získá přístup i k těm dalším.

Kde hesla „skladovat“

Výše jsme si uvedli hned několik kritérií, která byste měli splňovat pro vytvoření silného hesla. Pravdou ale je, že takovým způsobem vytvoříte hesla například ke třem profilům, a poté se na bezpečnost „vykašlete“. Není totiž v lidských silách, abyste si pamatovali několik desítek spletí znaků, které nedávají žádný smysl. V dnešní moderní době už ale tato hesla nemusí nosit váš mozek – využít totiž můžete správce hesel. Těchto správců hesel je k dispozici hned několik a nutno podotknout, že fungují naprosto perfektně. V jablečném světe je ideální využití Klíčenky na iCloudu, v ostatních případech pak skvěle poslouží 1Password.

Zdroj: SmartMockups

Jestliže patříte mezi jedince, kteří využívají veškerá zařízení od společnosti Apple, tak se vám bude bezesporu líbit nativní Klíčenka na iCloudu. K té máte přístup prakticky odkudkoliv – najdete ji na iPhonu, iPadu i Macu. Do této Klíčenky se automaticky ukládají veškerá hesla ze všemožných webových stránek a aplikací. Pokud se pak v rámci Safari na nějakou z těchto stránek přesunete, tak při přihlášení nemusíte heslo žádným způsobem opisovat – stačí se pouze autorizovat pomocí Touch ID či Face ID, anebo zadat heslo ke Klíčence. Heslo se pak doplní samo bez toho, aniž byste museli cokoliv řešit. Naprosto stejně jednoduché to je i při vytváření nového účtu. Klíčenka vám totiž automaticky vygeneruje heslo, které se pak opět uloží. Klíčenka na iCloudu pak veškerá hesla a přístupové údaje synchronizuje napříč všemi vašimi zařízeními.

Co se týče zmíněné aplikace 1Password, tak ta funguje velice podobně jako nativní Klíčenka na iCloudu. Ocení ji však především takoví jedinci, kteří kromě jablečných zařízení využívají také ta konkurenční, například Windows či Android. Klíčenka na iCloudu je totiž k dispozici jen na produktech od Applu, zatímco 1Password nainstalujete na iOS, iPadOS, macOS, Windows i Android. K vašim heslům tak máte přístup v každém případě, ať už využíváte jakékoliv zařízení – stačí, abyste měli staženou aplikaci, která se pak o vše postará za vás. V rámci 1Password dochází ke skladování všech vašich hesel, kromě toho můžete využít automatické vyplňování při přihlašování, anebo automatické generování při zakládání nových účtů. 1Password je naprostou špičkou v oboru, a pokud vám záleží na bezpečnosti a soukromí, měli byste provést instalaci této aplikace.

Aplikaci 1Password stáhnete zde

Únik hesel a dalších údajů

Pomocí výše uvedených odstavců jsme si společně řekli to, jakým způsobem můžete vytvořit nové silné heslo, zároveň jsme si představili dva nejlepší správce hesel. Čas od času každopádně může dojít k tomu, že se vaše heslo či jiné přihlašovací údaje stanou součástí úniku některých dat. Ve většině případech jsou hesla samozřejmě šifrována, takže není možnost se k nim dostat, každopádně mohou nastat různé výjimky. V případě, že byste chtěli zjistit, zdali se náhodou vaše heslo či jiné informace nestaly součástí těchto úniků, tak stačí přejít na stránky Have I Been Pwned. Zde stačí zadat vaši e-mailovou adresu či telefonní číslo a stránka vám automaticky řekne, zdali k úniku vašich dat došlo. Navíc k tomu vám také přesně řekne, v jakém úniku vaše data figurují.

Na stránky Have I Been Pwned se dostanete pomocí tohoto odkazu

Phishing a další hrozby

Internet se dá označit za dobrého sluhu, ale zlého pána. Najděte na něm nespočet zajímavých a důležitých informací, stejně jednoduše se ale můžete ocitnout na podvodných stránkách, které mají za úkol jediné – nějakým způsobem vás podvést. Všemožní útočníci se o vás mohou pokusit získat citlivá data především prostřednictvím phishingu. Phishing je podvodná technika, kterou se útočníci snaží předstírat, že pochází z populárních sociálních sítí, bank, aukčních webů, on-line platebních portálů, úřadů státní správy, apod. Zašlou vám na první pohled nevinně vypadající e-mail s určitou výzvou – například ke změně hesla. Vy se pak na podvodný web přesunete, vložíte heslo a namísto přihlášení ho přímo odešlete útočníkům. Takové weby je třeba rozeznat – když ne selským rozumem, tak například antivirem.