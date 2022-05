5 tipů a triků ve Zprávách na iPhone, o kterých jste možná nevěděli

Součástí hlavních operačních systémů od Applu je nativní aplikace Zprávy. V té můžete samozřejmě posílat klasické SMS, kromě toho je zde ale k dispozici také služba iMessage, skrze kterou můžete odesílat zprávy ostatním jablíčkářům zcela zdarma, a to včetně obrázků, videí, souborů a dalšího obsahu. Pokud Zprávy využíváte a chtěli byste o nich zjistit něco, co jste možná nevěděli, tak v tomto článku najdete celkově 5 zajímavých tipů a triků v této aplikaci. Vrhněme se přímo na věc.

Psaní tučným písmem

Když v rámci Zpráv píšete zprávu, tak ji nemůžete žádným způsobem formátovat. To znamená, že nemůžete některá slova udělat tučnými, podtrženými či kurzívou. I přesto ale existuje způsob, jak lze v iMessage odeslat část zprávy tučně – stačí, abyste si aktivovali zobrazení pole Předmět. Toho docílíte tak, že přejdete do Nastavení → Zprávy, kde sjeďte dolů ke kategorii SMS/MMS. Zde stačí aktivovat Zobrazit pole Předmět. Pak přejděte do Zpráv a text, který chcete odeslat tučně, napište do pole Předmět. Bohužel lze tento tučný text umístit jen na začátek zprávy, zároveň je pro odeslání nutné mít vyplněné obě pole, tj. jak Předmět, tak iMessage.

Změna SIM karty

Pokud máte iPhone XS a novější, tak můžete využívat dvě SIM karty najednou – jednu fyzickou a druhou eSIM, u nejnovějších „třináctek“ už dokonce obě dvě eSIM. Co se týče možností využívání Dual SIM v iOS, tak rozhodně nejsou úplně ideální. Dobrou zprávou ale je, že si ve Zprávách konečně můžete přepnout SIM kartu, kterou chcete využívat. Stačí se přesunout do konkrétní konverzace, kde nahoře klepněte na profil osoby, se kterou komunikujete. Zde už jen stačí rozkliknout Řádek konverzace a SIM kartu si vybrat.

Hraní her

Někteří z vás si ještě dost možná pamatují komunikátor ICQ, který většina z nás využívala. V rámci ICQ jsme s uživateli, se kterými jsme chatovali, mohli hrát různé zábavné hry. Věděli jste o tom, že velmi podobně lze hrát hry i s uživateli v rámci iMessage? Stačí, abyste si stáhli rozšíření GamePigeon. Toho docílíte tak, že se přesunete do konverzace, a poté nad klávesnicí v liště klepněte na ikonu App Store. Zde rozšíření GamePigeon vyhledejte a stáhněte, a poté na něj v liště klepněte. Následně už si stačí vybrat hru a začít hrát. Tohle rozšíření samozřejmě pro hraní musí mít nainstalované i druhá strana.

GamePigeon popřípadě stáhnete rovnou zde

Filtrování odesilatelů

Přichází vám často zprávy z neznámých čísel, které už vás obtěžují? Pokud ano, tak pro vás mám dobrou zprávu. Jednotlivé zprávy ze všech čísel, která nemáte uložené, si totiž můžete nechat filtrovat do speciální sekce, takže se nebudou míchat s ostatními důležitými zprávami. Pro využití je prvně nutné aktivovat filtrování, a to v Nastavení → Zprávy, kde sjeďte níže ke kategorii Filtrování zpráv. Zde už jen stačí aktivovat Filtrovat neznámé odesilatele. Poté přejděte do aplikace Zprávy a vlevo nahoře klepněte na Filtry, kde si pak můžete klepnutím nechat zobrazit jednotlivé sekce.

Zobrazení sdíleného obsahu

Jak už jsem zmínil výše, tak skrze Zprávy, potažmo iMessage, je možné odesílat kromě textových zpráv i obrázky, videa, dokumenty, soubory a další obsah. Čas od času se však můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete nějaký obsah rychle najít. Rozhodně nepřipadá v úvahu se obsah snažit najít přímo v konverzaci, hlavně tedy v případě, že si s dotyčnou osobou často píšete. Pro rychlé zobrazení veškerého sdíleného obsahu přejděte do konkrétní konverzace, a poté nahoře klepněte na profil uživatele. Pak už jen stačí, abyste sjeli níže, kde se nachází kategorie Fotky, Odkazy a Dokumenty se sdíleným obsahem.