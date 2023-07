5 skutečně užitečných příkazů pro Siri

Klíčenka na iCloudu je skvělým úložištěm hesel ke všem možným účtům a aplikacím. K zobrazení těchto hesel můžete využít celou řadu postupů, přičemž jedním z nich je příkaz hlasové asistentce Siri. Vyslovte „Hey Siri, show me my [název aplikace nebo účtu] password“, počkat na ověření, a heslo se vám za chvilku zobrazí v nativní Klíčence.

Podrobnosti o počasí

Siri na vašem iPhonu můžete využít také ke zjištění informací o počasí. To samo o sobě není žádným tajemstvím ani novinkou. Existuje ale také způsob, jak využít k Siri k zobrazení ještě detailnějších informací o počasí. Pokud chcete zobrazit například hodinovou předpověď pro danou lokaci, aktivujte Siri a vyslovte příkaz „Show me the hourly weather for [lokace]“.