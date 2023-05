Co způsobuje dlouhodobé koukání do monitoru a jsou ochranné brýle k něčemu dobré?

Náš moderní život je stále více propojen s digitálními technologiemi a v dnešní době trávíme spoustu hodin denně před monitory. Mnoho lidí pracuje za počítačem, sleduje televizi, hraje videohry nebo surfuje po internetu a především sociálních sítích, což vše přispívá

k dlouhodobému zatížení našich očí. V důsledku toho se objevují častější problémy s očima a zrakem. Ochranné brýle pro počítačové monitory mohou být užitečným nástrojem k ochraně zraku a prevenci potenciálních problémů spojených s dlouhodobým používáním monitorů.

Digitální oční únava

Jedním z hlavních problémů spojených s dlouhým hodinami koukání do monitoru je tzv. digitální oční únava, známá také jako syndrom suchého oka.

Digitální oční únava, také známá jako syndrom suchého oka nebo Computer Vision Syndrome (CVS), je stav způsobený dlouhodobým používáním digitálních zařízení, jako jsou počítačové monitory, chytré telefony, tablety a televize. Při sledování těchto zařízení dochází k několika faktorům, které mohou ovlivnit zdraví očí:

Snížená mrkací frekvence: Když se soustředíme na obrazovku, naše mrkání se tím zpomaluje. To způsobuje, že oči jsou méně hydratované, a vede k pocitu suchosti, pálení a nepohodlí. Odraz od obrazovky: Monitory a další digitální zařízení mohou mít odlesky a zrcadlový efekt, který oči mnohem více namáhá a unavuje, protože se jim mnohem hůře zaostřuje, což snižuje a komplikuje čitelnost a rozpoznávání. Zvýšené světelné podmínky: Mnoho digitálních zařízení vydává jasné a intenzivní světlo, což může vyvolávat přetížení očí a nepohodlí. Modré světlo: Digitální zařízení, zejména LED monitory, vydávají modré světlo s vysokou energetickou úrovní. dlouhodobé vystavování očí modrému světlu může způsobovat únavu očí, zhoršení zrakové ostrosti a narušení spánkových vzorců. Nedostatečná ergonomie: Špatně nastavená výška monitoru, nevhodné osvětlení nebo špatná poloha těla při práci mohou způsobit nepohodlí a zhoršit příznaky digitální oční únavy.

Příznaky digitální oční únavy zahrnují:

Suchost, pálení nebo svědění očí

Rovnováha mezi blízkým a dalekým viděním je narušena

Časté pocení, rozmazané vidění nebo dvojité vidění

Časté bolesti hlavy nebo migrény

Zvýšená citlivost na světlo

Zhoršené vnímání barev

Napětí a bolesti v krku, zádech nebo ramenou

Existuje několik způsobů, jak zmírnit příznaky digitální oční únavy:

a) Pravidelně mrkejte a dělejte přestávky: Každých 20 minut se podívejte na nějaký vzdálený bod, ať už z okna, nebo na stěně, a zaostřujte na něj po dalších 20-30, abyste uvolnili svaly očí. Tato technika je známá jako pravidlo „20-20-20“.

b) Zajistěte správné osvětlení: Zajistěte dostatečné, ale nedráždivé osvětlení pracovního prostoru a minimalizujte odlesky na obrazovce. Ideální je mít světlo umístěné za obrazovkou nebo používat protiodleskový filtr.

c) Správná poloha a ergonomie: Ujistěte se, že váš monitor je umístěn ve správné výšce a vzdálenosti od očí. Seďte vzpřímeně a dodržujte správné držení těla. Používejte ergonomickou klávesnici a myš, abyste minimalizovali namáhání rukou a krku.

d) Zvlhčujte oči: Používejte umělé slzy nebo oční kapky, které pomáhají udržovat oči hydratované a snižují nepohodlí suchosti.

e) Omezte čas strávený před obrazovkou: Snažte se omezit čas strávený na digitálních zařízeních a najděte si čas na relaxaci a aktivity, které nezahrnují sledování obrazovky.

Pokud se příznaky digitální oční únavy zhoršují nebo přetrvávají, je vhodné vyhledat odbornou pomoc od očního specialisty, který může provést důkladné vyšetření a poskytnout další doporučení a léčbu.

Modré světlo

Modré světlo je viditelná složka světla s krátkou vlnovou délkou a vysokou energetickou úrovní. Je přirozenou součástí slunečního světla a hraje důležitou roli ve fyziologických procesech, jako je regulace spánku a bdělosti. Nicméně digitální zařízení, jako jsou LED monitory, televize, chytré telefony a osvětlení s LED diodami, také vydávají modré světlo, čímž ovlivňují naše oči i mozek.

Existují některé důležité faktory spojené s modrým světlem:

Dopad na spánek: Exponovanost modrému světlu ve večerních hodinách může potlačovat produkci melatoninu, hormonu odpovědného za regulaci spánku. To může vést k poruchám spánku a narušenému spánkovému cyklu, protože pokud se dlouho díváme do monitoru či displeje telefonu před spaním, čímž modré světlo konzumujeme, máš mozek si myslí, že je den, a tudíž není čas na spánek. Účinek na oči: Dlouhodobá expozice modrému světlu z digitálních zařízení může způsobovat únavu očí, suchost, podráždění a nepohodlí. Modré světlo má kratší vlnovou délku a větší energetickou sílu než ostatní barvy v spektru, což zvyšuje riziko poškození sítnice. Vliv na zrakové vnímání: Modré světlo může ovlivňovat vnímání barev, způsobovat rozmazané vidění a snižovat kontrast a ostrost. Možný vliv na zdraví: Existují některé studie, které naznačují, že dlouhodobá expozice modrému světlu může mít negativní dopad na zdraví, jako je zhoršení metabolických funkcí a studie naznačují, že modré světlo může poškodit sítnici a zvyšovat riziko vzniku degenerativních očních onemocnění, jako je makulární degenerace.

K ochraně před negativními účinky modrého světla existuje několik opatření:

a) Používání ochranných brýlí: Ochranné brýle s filtry na modré světlo mohou pomoci snížit expozici modrému světlu a minimalizovat únavu očí.

b) Noční režim na digitálních zařízeních: Mnoho zařízení má funkci nočního režimu, který snižuje množství emitovaného modrého světla ve večerních hodinách a pomáhá udržovat přirozený spánkový cyklus.

c) Omezení vystavení modrému světlu: Snažte se omezit čas strávený před digitálními zařízeními, zejména ve večerních hodinách před spaním. Místo toho si vyhraďte čas na relaxaci, a pokud víte, že se vám nedaří usnout jen tak, zvolte raději knihu. Papírovou nebo i čtečku. Ty se vyrábí s podsvícením, které je pro oči přirozenější a bezpečné.

d) Správné osvětlení: V prostředí, kde používáte digitální zařízení, zajistěte optimální osvětlení. Upřednostňujte měkké a nepříliš jasné světlo, které minimalizuje namáhání očí.

e) Filtry na modré světlo: Kromě ochranných brýlí existují také filtry na modré světlo, které se dají aplikovat na obrazovky digitálních zařízení. Tyto filtry pomáhají snižovat množství emitovaného modrého světla a minimalizovat jeho negativní vliv na oči.

Nezapomínejme na to, že modré světlo samotné není vždy negativní. Ale je potřeba najít správnou rovnováhu mezi používáním digitálních zařízení a péčí o zdraví očí.

Ochranné brýle

Ochranné brýle s filtrem na modré světlo mohou jeho negativní účinky minimalizovat tím, že blokují nebo snižují množství modrého světla, které vstupuje do našich očí. Tyto brýle mají speciální filtr, který selektivně blokuje škodlivé modré světlo, zatímco nechává procházet zbytek barevného spektra.

Vedle ochrany před modrým světlem mohou ochranné brýle také snižovat únavu očí způsobenou nadměrným fixováním zraku na blízké objekty, jako jsou monitory a displeje.

To je důsledek tzv. akomodačního stresu, kdy se svaly očí nepřirozeně napínají, aby udržely ostrost obrazu v blízké vzdálenosti. Tento stres vyvolává únavu očí, bolesti hlavy a zhoršení zrakové ostrosti. Ochranné brýle pro počítačové monitory mohou pomoci uvolnit svaly očí tím, že poskytují speciální dioptrické korekce nebo mírnou zvětšovací funkci, což umožňuje očím relaxovat při práci na blízko umístěných objektech.

Další výhodou ochranných brýlí je jejich schopnost redukovat odlesky a zvyšovat kontrast obrazu. Monitory jsou totiž častým zdrojem odlesků, které způsobují nepříjemné reflexe na povrchu obrazovky, a díky tomu zvyšují nepohodlí, snižují čitelnost a o to více namáhají oči. Ochranné brýle s antireflexními vrstvami nebo polarizačními filtry tyto odlesky minimalizují, a zvyšují jas a kontrast obrazu, což v konečném důsledku usnadňuje práci a redukuje namáhání očí.

Pamatujme na to, že ochranné brýle pro počítačové monitory nejsou zázračným řešením a nemohou zcela eliminovat všechny problémy spojené s dlouhodobým koukáním do monitoru. Je důležité o oči pečovat, dopřávat jim pravidelné odpočinkové pauzy, cvičení pro oči, správně si nastavit pracovní prostor, zkrátka vše, jak jsme o tom psali výše.

Další důsledky pro tělo

Dlouhé vysedávání u počítače s sebou nepřináší rizika jen v podobě modrého světla. Pokud pracujete celý den za počítačem, netrpí tím jen oči, ale i vaše záda.

Během práce zaměstnáváme hlavně hlavu, takže na tělo snadno zapomínáme, a pak nás po celém dni bolí záda, jsou ztuhlá, bolí nás za krkem, a při práci s myší nám navíc hrozní syndrom karpálního tunelu. Způsobené je to hlavně tím, že po celou dobu zůstáváme

v jedné statické poloze, a často i shrbení nad klávesnicí. Základním pravidlem tedy je měnit polohy. A snažit se nehrbit. Pomáhá tomu i když si dáme klávesnici blíž k sobě. A naše pánevní dno by mělo být pod bedry.

Ideální pracovní prostor je hodně založený na celkové ergonomii, a důležité jsou při tom některé aspekty, jak o nich mluví Nela Ďopanová, zakladatelka firmy a projektu Fpohybu, v rozhovoru v podcastu Životozprávy pro Pilulku.cz:

“Jeden je ten, jak já můžu pracovat s tím tělem. To znamená třeba když je ten karpální tunel, tak že ten pohyb neustále myší a na klávesnici dělám jenom v zápěstí. Takže už to souvisí s nastavením pracovního místa, a je to hlavně o tom, že ten pohyb musíme vést z lokte, rozložit ho do celé ruky. (…) Takže nejdřív jsou to pozice těla, což souvisí třeba i s nastavením kolen, kyčlí, a tak dále. A pak už s tím samotným pracovním místem, protože určuje tak trochu naše chování. A tam už jsou to hlavně drobnosti, jako třeba mít klávesnici blíž u těla.”

Pracovní prostor se dá přizpůsobit i ve větší míře, udělat si třeba místo na standing desk, kdy se po dlouhém sezení zvedneme a chvilku pracujeme ve stoje. I tam je ale důležité pozice stoje střídat.

“Je třeba super nejdřív stát rozkročený, potom s nákrokem, potom ideálně si tam dát nějakou krabici, a dát si ten nákrok, že si člověk stoupne tou jednou nohou, která je nakročená, na tu krabici, aby odlehčil trochu těm bedrům, kdo cítí tlak v bedrech.” (Nela Ďopanová)

Během dne můžeme zkoušet i dechová cvičení, která pomáhají snižovat jak napětí a ztuhlost svalů, tak i pracovní stres. Důležité jsou hlavně dlouhé výdechy, které snižují tep, který nám, pokud jsme ve stresu, skáče výš.

Pro naše záda platí totéž, co pro naše oči. Snažme se svému tělu naslouchat, a jakmile cítíme, že nás někde táhne, někde bolí, nebo že nás už pálí oči, reagujme ihned. Procvičte oči, jak jsme si říkali, nakapejte si do nich. Klidně vstaňte a na minutku se prostě jen projděte po kanceláři, protáhněte se. Nebo se zaměřte na místo, které vás táhne a bolí, a pokuste se mu ulevit změnou polohy.

Pokud o sedavém zaměstnání chcete vědět víc, poslechněte si citovaný podcast celý, najdete tam další tipy a rady, čím si můžete zlepšit nejen svůj posed a postoj, ale i celé pracovní prostředí.