Jak se mi podařilo vyzrát nad únavou očí a hlavy při celodenní práci na Macu

Pokud pracujete stejně jako já mnoho hodin denně u počítače, jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že po pár hodinách bývá už člověk docela „vykoukaný“ a začíná se u něj projevovat únava očí, hlavy a celková ospalost a otupělost. Babských rad, jak se s podobnými věcmi vypořádat, je samozřejmě celá řada a z vlastní zkušenosti mohu říci, že na každého funguje něco jiného. Jeden tip se mi však dlouhodobě osvědčil nejvíce a protože se jej drží i čím dál tím víc lidí v mém okolí, myslím si, že není od věci se o něj podělit. Nejedná se sice o žádnou raketovou vědu, ale věřím, že leckomu dokáže pomoci.
Zejména v měsících, kdy je venku nouze o světlo, mě mnohahodinová práce na počítači solidně uspává. Zároveň ale nemám rád práci v místnosti, ve které se naplno svítí, a tak se snažím svou pozornost udržet jinak. Na mysli mám konkrétně podsvícení za monitorem, které vytvoří jednak příjemný efekt světla rozlévajícího se po stěně a jednak sníží únavu očí, protože rázem před sebou nemáte až tak velký kontrast, protože vedle zářícího monitoru jednoduše nevidíte tmu, ale naopak světlo.
Fotogalerie
V mém případě je pak toto světlo regulovatelné jak z hlediska barvy, tak i intenzity, jelikož využívám HomeKitová světla Philips Hue Play. Nicméně podobně vám dokáže posloužit i kdejaký LED pásek nalepený na váš monitor zezadu. Za sebe bych nicméně přeci jen něco s podporou HomeKitu doporučil jednoduše proto, že si vše tím pádem budete moci nastavit pár kliknutími přes Mac, respektive pak nativní aplikaci Apple Domácnost.
Vedlejším efektem ambientního osvětlení za monitorem je pak samozřejmě to, že celé řešení vypadá alespoň dle mého názoru docela efektně a zejména ve večerních hodinách potažmo pak při přítmí dokáže tento efekt pohladit po duši. Kdybych se pak měl ještě vrátit vyloženě k mému nastavení, které je, troufnu si říci, prověřeno spousty hodinami u počítače, pak bych u něj ještě doporučil pořídit podsvit, který bude v ideálním případě schopen měnit barvu podle denní doby, abyste měli monitor ráno a večer podsvícený teplejšími barvami, zatímco v poledne studenější bílou. Když k tomu pak přidáte různé True Tone filtry či filtry pro únavu očí, které dokáže obraz na monitoru taktéž situovat do teplejší žluté, garantuji vám, že na sobě větší či menší progres pocítíte v horizontu pár dní.
Kromě podsvícení monitoru je samozřejmě dobré zařadit do vaší pracovní rutiny i pravidelné přestávky, pitný režim, protažení se či třeba větrání. Samozřejmostí je pak zlepšení nálady a probuzení hlavy skrze nejrůznější svačinky, kávu a tak podobně. Podsvícení za monitorem však dokáže alespoň v mém případě leckdy daleko větší zázraky, než silná káva či cokoliv dalšího. Ostatně, zkuste to také a uvidíte.