Jak nastavit červený filtr na iPhone a iPadu, který byste měli používat 90 minut před spaním

Ať už si o Hynkovi Medřickém myslíte cokoli, návod, který publikoval na svém Instagramu, rozhodně stojí za pozornost. Je to zkrátka fanatik do světla a tak měřil displej iPhone tak dlouho, dokud nepřišel na to, jak nastavit nejlepší červený filtr, který zásadně filtruje modrou a zelenou barvu. Tento filtr byste měli podle Hynka používat 90 minut před tím, než jdete spát a měli byste jej mít nastavený také v případě, kdy se vzbudíte během noci. Nemusíte se bát, celé toto nastavení funguje jako zkratka a tak stačí hodinku a půl před spaním aktivovat zkratku a ráno ji zase deaktivovat. Pojďme se podívat, jak na to.

Přejděte ve svém iPhone nebo iPadu do Nastavení. Zvolte možnost Zpřístupnění – Zkratka zpřístupnění – Filtry barev. Filtr je nyní nová zkratka, kterou aktivujete, když 3x rychle stisknete tlačítko pro uzamčení iPhone nebo iPadu. Nyní přejděte do Zpřístupnění – Displej a velikost textu – Filtry barev – zapnuto – barevné tónování – intenzita a odstín naplno.

Filtr nyní kdykoli aktivujete nebo deaktivujete tím, že třikrát rychle zmáčknete tlačítko pro uspání iPhone nebo iPadu. Je jasné, že názory na škodlivost modrého světla se liší, ovšem pokud máte problémy se spánkem, určitě nic nedáte za to, když to minimálně vyzkoušíte a třeba zjistíte, že tato rada skutečně pomáhá. Uvidíte sami.