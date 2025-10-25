Obří výprodej skel a folií Ocushield s filtrem modrého světla pro iPhony, iPady a Macy je tu!

Komerční sdělení: Používat iPhone, iPad a leckdy i MacBook bez ochranného skla či folie si mnoho z nás už ani neumí představit. Výměna poškozeného displeje je totiž opravdu drahá a škrábance na něm vidět prostě nechcete. O to víc nyní potěší obří slevy na parádní tvrzená skla a folie Ocushield, které nabízí oblíbený obchod p-t.store. Do slev se přitom dostaly kousky, které nenabízí jen ochranu vaší elektronice, ale i vám díky filtru modrého světla.
Modré světlo prochází sítnicí oka a vysílá signál mozku, aby se probudil a připravil na den. Dlouhodobé vystavení tomuto světlu však může výrazně ovlivnit naši duševní i fyzickou pohodu. Může způsobovat bolesti hlavy, podráždění očí a únavu. Kvůli snížené produkci melatoninu dochází k narušení spánkového cyklu, což vede k pocitu vyčerpání, podrážděnosti a snížené produktivity. Ocushield je první a jediná tvrzená skleněná ochrana s lékařským hodnocením, která redukuje modré světlo.
Pokud tedy chcete dopřát vašemu iPhonu, iPadu či Macu prvotřídní ochranu a zároveň udělat něco pro své tělo, je nyní ideální příležitost tak učinit. Výše slev se samozřejmě různí produkt od produktu, ale všechny je lze bezesporu označit za opravdu velkorysé. Nebo vám například cena 449 Kč namísto 999 Kč u tvrzených skel pro iPhony přijde málo? Zkrátka a dobře, čištění skladu, jak má být!