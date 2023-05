Internetem koluje údajné varování od Google na spam v Gmailu, jedná se o  nesmysl

Během minulého týdne se začalo na zahraničních webech objevovat údajné varování od Google na podvod kolující přes Gmail. Bohužel tuto informaci začaly přinášet i některé české blogy a následně se objevila i v takzvaném seznam newsfeedu, kde se objevují nikým neověřené články. Podle článku vydal Google před několika hodinami varování a to dokonce klíčové varování o tom, že všichni uživatelé Gmailu jsou ohroženi a měli by si zkontrolovat emailovou schránku. Poslední varování, které však Google ve svém news center vydal je z loňského listopadu a varuje před tím, že jako každý rok nastává sezóna spamových předvánočních mailů a lidé si mají dát pozor na to, na co klikají.

Je sice pravda, že mail, na který se odvolávají články, ve kterém vám útočníci posílají zprávu o tom, že jste provedl jubilejní vyhledávání na Google a tím pádem máte nárok na finanční odměnu čas od času někomu do mailu dorazí, ovšem stejně tak jako miliony dalších spamů den co den. Google skutečně žádné varování nevydal a to, co platí vždy, platí i tentokrát, zkrátka je důležité se dívat na to, od koho vám mail dorazil a než někam zadáte své údaje nebo vůbec kliknete, vždy si zkontrolujte s chladnou hlavou, od koho mail je pomocí otevření celé hlavičky nebo minimálně kontroly celé emailové adresy. Mějte tedy chladnou hlavu, spamové, respektive scamové nebezpečí hrozí vždy, ale aktuálně není nic tak závažného aby před tím musel varovat sám Google, jak některá média uvádí.