TikTok: Úřady varují, Apple propaguje

To, před čím Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varuje, Apple dál vesele propaguje a to přímo v ČR. Chápu, že se někomu varování NÚKIB může zdát od věci, ovšem když už jednou úřad, který je zde od toho a jehož ředitel se účastní jednání bezpečnostní rady státu před něčím varuje, je poměrně zvláštní, že ještě den poté, tu stejnou věc Apple propaguje a to přímo uživatelům v ČR.

Apple již nějaký ten pátek v rámci App Store představuje nebo doporučuje zajímavé aplikace. Dostat se na tuto pozici, kdy o vás sám Apple píše a jste na první stránce App Store, je snem snad každého vývojáře na světě. Většinou se zde však setkáváme s aplikacemi a hrami od vývojářů, kteří nemají zrovna hluboko do kapsy a nějaká ta místní propagace zajímavých lokálních projektů se v App Store příliš nekoná. Pokud dnes, den poté, co NÚKIB vydalo varování před TikTokem, zavítáte do App Store, najdete v něm na první stránce reklamu právě na TikTok.

Ve svém varování NÚKIB uvádí následující: „V případě, že budou uživatelé nadále využívat aplikaci TikTok, bude o nich aplikace dále sbírat velké množství dat, která nejsou relevantní pro fungování samotné aplikace, ale mohou být v budoucnu zneužita. Samotné rozhodnutí o používání je však věcí každého jednotlivce.“ Apple, který se prezentuje jako společnost, které na soukromí zákazníků záleží až extrémním způsobem, den poté, co NÚKIB vydala toto varování tu stejnou aplikaci propaguje. Celkem zvláštní péče o soukromí uživatelů, nemyslíte?