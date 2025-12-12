Zavřít reklamu

Apple čelí vážnému varování. Generativní AI má problém a 42 generálních prokurátorů chce odpovědi

Ostatní články
Jiří Filip
0

V USA to začíná mezi regulátory a technologickými giganty opět jiskřit. Národní asociace generálních prokurátorů totiž rozeslala dopis třinácti technologickým firmám včetně Applu, ve kterém vyzývá k razantním krokům proti škodlivému chování generativní umělé inteligence. Podle nich už totiž nejde jen o hypotetické riziko, ale o reálné případy, které zasáhly zejména děti, seniory a další zranitelné skupiny. A že je problém vážný, dokazuje i rozsah samotného dokumentu.

Prokurátoři v něm mluví mimo jiné  o rychle rostoucím počtu falešných výstupů generativní AI, kdy se model uživateli bezhlavě podřizuje, potvrzuje mu nepravdy nebo rovnou generuje lži, které mohou vést k nebezpečným rozhodnutím. Dále tvrdí, že společnosti jako Apple, Google, Meta, Microsoft nebo OpenAI musí přestat přehlížet reálné následky a začít jednat. V dopise připomínají případy, kdy interakce s chatboty údajně přispěly k sebevraždám, domácímu násilí nebo dokonce hospitalizacím kvůli psychózám.

Apple WWDC24 Apple Intelligence Focus Reduce Interruptions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Focus-Reduce-Interruptions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji race car driver 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-race-car-driver-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Genmoji with cucumbers 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Genmoji-with-cucumbers-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence hero 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-hero-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose prompt 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-prompt-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose result 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-result-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence ChatGPT Writing Tools Compose suggestions 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-ChatGPT-Writing-Tools-Compose-suggestions-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Image Playground 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Image-Playground-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail email summary 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-email-summary-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Priority Messages 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Priority-Messages-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Mail Smart Reply 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Mail-Smart-Reply-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Memory movie 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Memory-movie-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 01 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-01-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages Image Playground personalization 02 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-Image-Playground-personalization-02-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages inline react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-inline-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Messages react with Genmoji 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Messages-react-with-Genmoji-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes generate summary from recorded audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-generate-summary-from-recorded-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes record and transcribe audio 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-record-and-transcribe-audio-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Notes Summarize 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Notes-Summarize-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri content search 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-content-search-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT demo 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-demo-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT integration 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-integration-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri ChatGPT request 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-ChatGPT-request-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Siri product knowledge 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Siri-product-knowledge-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence type to Siri 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-type-to-Siri-240610
Apple WWDC24 Apple Intelligence Writing Tools 240610 Apple-WWDC24-Apple-Intelligence-Writing-Tools-240610
Vstoupit do galerie

Uvedeny jsou i konkrétní příběhy, které už dříve plnily přední stránky novin. Jeden z nich popisuje Kanaďana, jenž po dlouhodobé komunikaci s chatbotem uvěřil, že objevil nový matematický systém. Druhý případ patří mezi ty nejbolestivější, jelikož v něm hraje roli čtrnáctiletý chlapec, jehož smrt je součástí probíhající žaloby, protože jej měl chatbot z platformy Character.AI nabádat, aby „se k ní přidal“. A to prý zdaleka není všechno. Dopis mluví o chatbotech navazujících romantické interakce s nezletilými, podněcování k užívání drog nebo k násilí, útocích na sebevědomí dětí či radách vysadit předepsané léky, a navíc to celé tajit před rodiči.

Generální prokurátoři proto firmám posílají jasný vzkaz. Konkrétně chtějí to, aby přestaly vydávat nové modely bez odpovídajících bezpečnostních opatření. Dále požadují důkladné testování před nasazením, transparentní varování před možnými škodami, oddělení bezpečnosti od obchodních cílů nebo možnost nezávislých auditů. Zvláštní pozornost věnují ochraně dětí, kde chtějí vidět tvrdší limity pro přístup k nevhodnému obsahu i povinné informování o nebezpečných výstupech. Společnosti mají čas do 16. ledna 2026, aby potvrdily, jak tato opatření plánují zavést.

Celou výzvu podepsalo 42 generálních prokurátorů včetně těch z New Yorku, Kalifornie, Floridy či Washingtonu, ale také z teritorií jako Americká Samoa nebo Portoriko. A i když dopis nemá právní sílu, jeho politická váha je značná. Teď už zbývá jen sledovat, zda – a jak – na něj Apple a ostatní giganti odpovědí.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.