Přichází nový tablet Oscal Pad 13! Potěší výkonem, displejem a úžasnou cenou

Komerční sdělení: Uvažujete o pořízení tabletu a tápete nad tím, jaký model zvolit? Pak pro vás máme skvělý tip! V takovém případě by vám rozhodně neměla uniknout současná žhavá novinka v podobě Oscal Pad 13, který potěší nejen úžasným výkonem, nablýskaným displejem a dalšími vychytávkami, ale především svou zcela bezkonkurenční cenou. Pojďme se proto na něj zaměřit blíže.

Oscal Pad 13

Oscal Pad 13 je nejnovějším přírůstkem do portfolia společnosti, který si zakládá na zcela zásadních vylepšeních v oblasti výkonu, efektivity a spolehlivosti. Hned na první pohled se totiž vyznačuje svým ultratenkým tělem s tloušťkou pouhých 7,6 milimetrů a hmotností 435 gramů. K dostání je navíc ve dvou stylových provedeních, a to v ledovcově modré a vesmírně šedé. Jak už jsme také naznačili, důležitou roli u něj hraje jeho displej. V tomto případě výrobce vsadil na 10,1“ displej s FullHD rozlišením a podporou Widevine L1 pro sledování streamovacích platforem.

To nejlepší se ale ukrývá uvnitř. V útrobách tabletu totiž tepe výkonný čipset s osmijádrovým procesorem UNISOC T606, což jde ruku v ruce s 8GB operační pamětí RAM. Ta lze navíc navýšit o dalších 6 GB až na 14 GB. Co se pak týče úložiště, zde se bavíme o 256 GB. Stejně tak se nabízí možnost rozšíření prostřednictvím paměťové karty až o 1 TB. Není tedy pochyb o tom, že je Oscal Pad 13 perfektním a především výkonným kouskem, který si hravě poradí s jakýmkoliv úkolem. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit jeho baterii s kapacitou 7680 mAh, zajišťující více než 19hodinovou výdrž, kvalitní zadní fotoaparát s dvěma čočkami a Dual Box Smart-K reproduktory, které se dokážou postarat o prvotřídní 3D zvuk.

Fotogalerie Oscal Pad 13 7 Oscal Pad 13 6 Oscal Pad 13 5 Oscal Pad 13 3 Oscal Pad 13 4 Vstoupit do galerie

Co se týče samotného chodu zařízení, v tomto případě se vsází na oblíbený operační systém Android 12. Co je však ale o to důležitější, je jeho nadstavba DokeOS_P 3.0, která celé zařízení posouvá o hned několik kroků vpřed! Nabízí se proto klasická okna, maximální důraz na soukromí a zabezpečení či jednoduchý správce systému. Tablet lze také v okamžiku přepnout do všestranného PC režimu, díky čemuž se můžete ihned a naplno ponořit do práce. Nechybí totiž podpora myší a klávesnic, stejně jako možnost dotykového ovládání. Součástí balení je navíc i dotykové pero. Za zmínku pak také stojí funkce pro rozdělení obrazovky, což vám může usnadnit multitasking.

Nyní s bezkonkurenční slevou!

Při příležitosti vstupu tabletu Oscal Pad 13 na trh jej můžete pořídit se zcela bezkonkurenční slevou! Právě nyní je totiž k dostání s úžasnou 50% slevou! Díky tomu jej pořídíte za pouhopouhých 151,99 $. Prvních 200 objednávek navíc jako dárek obdrží Bluetooth klávesnici zcela zdarma. S nákupem ale rozhodně neotálejte. Akce totiž platí pouze do pátku 21. dubna 2023.

Oscal Pad 13 zakoupíte se slevou zde