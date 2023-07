iPad zavinil pád vrtulníku

V souvislosti s Apple produkty píšeme na našem magazínu zpravidla o záchraně lidských životů či obecně o pozitivních věcech. Občas se však bohužel i tyto produkty zapletou do situací, které rozhodně pozitivní nejsou, byť je třeba hned na úvod jedním dechem dodat, že za vzniklý problém nemůže jejich výrobce, ale vzniklá situace a tedy by jej způsobil jakýkoliv jiný produkt. Přesně to je i případ nehody vrtulníku z červnu 2022, která se odehrála v USA a při které zahynuli oba dva piloti stroje.

Nehoda z července loňského roku se zdála vyšetřovatelům hned od prvopočátku velmi zvláštní, jelikož se stala na velmi jednoduchém úseku a to navíc poměrně rychle. Stroj se totiž začal zničehonic točit proti směru hodinových ručiček, u čehož velmi rychle klesat a za pouhých 13 vteřin se zřítil do řeky pod sebou. Přitom do té doby probíhal let naprosto standardně a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo cokoliv pokazit. Vyšetřovatelé však nyní přišli s tím, že za pádem stál zřejmě iPad, který nešťastně pilotům spadl pod nohy a zapříčinil se u jednoho z pedálů tak, že jej nebylo možné stlačit. Právě pokusům o stlačení ostatně odpovídá poškození iPadu, který byl ve vraku vrtulníku nalezen.

Jelikož se celý incident odehrál velmi rychle, piloti měli jen minimum času na řešení celé situace, za což následně i zaplatili životem. Je nicméně pravděpodobné, že celou situaci způsobila jejich chyba ve formě špatného uchycení iPadu v kabině vrtulníku. iPady se totiž používají v letectví zcela běžně a hlavně ve velké míře, přičemž podobných incidentů bychom za poslední roky napočítali na prstech jedné ruky a to možná ještě přidáváme. To však nic nemění na tom, že se jedná o velmi smutnou událost, která svým způsobem ukazuje, že technologie umí život sice velmi zjednodušit, ale taktéž zničit.