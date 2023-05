Jak si ukradený iPad Pro udělal cestu kolem světa

iPad Pro je nákladné a cenné zařízení, které se nevyplatí někde jen tak zapomenout. Redaktorovi serveru 9to5Mac se to ale podařilo. Jeho iPad Pro, původně zapomenutý v hotelovém pokoji v Las Vegas, si nakonec udělal pozoruhodnou cestu téměř kolem světa.

Redaktor serveru 9to5Mac Chance Miller se v listopadu loňského roku vypravil na víkendový koncert zpěvačky Adele. Když nastupoval do letadla zpět domů a chtěl ze svého batohu vytáhnout svůj 11″ iPad Pro, aby zhlédl další díly svého oblíbeného seriálu, s překvapením zjistil, že tablet stále leží na nočním stolku v hotelovém pokoji. Letadlo se už v tu chvíli chystalo k odletu, proto Miller počkal až na návrat domů, kdy kontaktoval ochranku hotelu. Bylo mu ale sděleno, že tablet se již v hotelovém pokoji nenachází.

Z údajů v aplikaci Najít Miller usoudil, že se iPad vybil. Nastavil zde tedy možnost upozornění na nalezení a zároveň aktivoval funkci označení zařízení jako ztraceného. Nastavil také, aby se na displeji iPadu objevily kontaktní údaje. Na první informace o svém iPadu Pro si ale Miller musel počkat tři měsíce, kdy mu e-mailem přišla zpráva o tom, že zámek aktivace vyžaduje heslo. Miller okamžitě přešel do aplikace Najít, v níž zjistil, že se tablet nachází v Oklahoma City ve státě Oklahoma. Vše napovídalo tomu, že iPad někdo odnesl do výkupu, respektive do provozovny s názvem BuyBack Solutions.

Millerovi se podařilo spojit se s příslušnou provozovnou, jejíž zaměstnance informoval o tom, že svůj iPad zapomněl v hotelovém pokoji. Obratem byl požádán, aby na pobočku odeslal e-mail s údaji o iPadu, na jejichž základě mu měli zaměstnanci jeho tablet najít. S největší pravděpodobností došlo k tomu, že zmíněný podnik připojil iPad k napájení, zaměstnanci jej zapnuli, ale kvůli uzamčení přístupovým kódem s ním nebylo možné nic dělat.

Následně byl nejspíš iPad připojen k počítači a byla z něj vymazána osobní uživatelská data, nebyl ale odstraněn zámek aktivace. Firma se nicméně Millerovi již neozvala, a to ani poté, co se ji on sám pokoušel ještě několikrát opakovaně kontaktovat. Zhruba o měsíc a půl později aplikace Najít ohlásila, že se iPad Pro ocitl v Číně, a to v blíže nespecifikované továrně. Miller podle svých vlastních slov usoudil, že firma po zjištění, že je zařízení nadobro zablokováno, prodala iPad na součástky jiné společnosti.

Miller uznává, že primární chybou bylo iPad zapomenout v hotelovém pokoji. Kritizuje ale také hotel i firmu v Oklahomě, kdy ani z jedné strany nedošlo k dodržení slibu o tom, že bude Millerovi poskytnuta součinnost při hledání tabletu. Miller zpětně také uznává, že mohl pro nalezení svého iPadu udělat více, a to včetně podniknutí specifických právních kroků. „Fascinuje mě, že společnosti jako BuyBack Solutions mají dohody o výkupu ztracené elektroniky ‚na kila‘ z lasvegaských hotelů a kasin. Hádám, že jde o mnohem větší odvětví a byznys, než bychom čekali,“ uzavírá.