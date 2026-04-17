QNAP uvádí HDP Recovery Media Creator: Vytváření média pro obnovu systému Windows® v USB a ISO formátech

QNAP® Systems, Inc. dnes představila HDP Recovery Media Creator, řešení pro obnovu po havárii pro počítače a servery s Windows®. Funkce vytváření média pro obnovu, která byla dříve součástí aplikace HDP PC Agent, je nyní samostatným nástrojem s novou podporou ISO obrazů. Toto samostatné řešení umožňuje správcům vytvářet média pro obnovu bez nutnosti předinstalace agenta, což výrazně rozšiřuje možnosti IT nasazení.
„Skutečná hodnota jakékoli zálohy se prokáže teprve v okamžiku obnovy,“ uvedl Jack Wang, produktový manažer společnosti QNAP. „HDP Recovery Media Creator je přesně tím ‚hlavním klíčem‘ – umožňuje uživatelům přistupovat k zálohovaným datům uloženým na QNAP NAS a dokončit obnovu i v případě, kdy se jejich systém nedaří nastartovat. Hlavním přínosem této aktualizace je nová podpora ISO: uživatelé nyní mohou importovat soubory ISO do QNAP Virtualization Station, spustit je jako virtuální stroje a ověřit integritu svých zálohovaných dat. Tím se efektivně uzavírá poslední míle strategie zálohování 3-2-1-1-0 směrem k obnově s ‚nulovým počtem chyb‘.“
Tento software spolupracuje s HDP PC Agent a QNAP NAS a poskytuje řešení zálohování a obnovy po havárii pro systémy Windows®. Jakmile je médium vytvořeno, lze jej trvale používat k obnovení stavu systému při havárii.
Klíčové vlastnosti HDP Recovery Media Creator
- Zdarma k používání: Software je pro uživatele QNAP NAS zdarma ke stažení a používání, bez omezení počtu obnov systému.
- Nově podporuje formáty ISO: Kromě tradičních USB flash disků mohou uživatelé nyní vytvářet také ISO obrazové soubory. To je zásadní pro virtualizovaná prostředí nebo vzdálené servery vybavené BMC/IPMI, protože administrátoři mohou ISO přímo připojit pro účely obnovy bez nutnosti fyzické návštěvy serverovny.
- Samostatný nástroj, připravený k použití: Lze spustit bez instalace HDP PC Agent na cílovém počítači, což poskytuje větší flexibilitu nasazení.
- 5 až 10 minut pro rychlé vytvoření: Stačí zadat cílové USB nebo ISO a systém automaticky stáhne Windows ADK a připraví prostředí Windows PE, takže vytvoření obnovovacího média je hotové během několika minut.
- Připraveno k obnově: Nástroj obsahuje vestavěného průvodce obnovou, který umožňuje uživatelům zahájit proces obnovy jednoduše spuštěním z vytvořeného média.
- Integrace s NAS: Během obnovy se systém automaticky připojí k QNAP NAS a přímo z HDP for PC/VM načte a zpřístupní zálohovaná data.
- Flexibilní možnosti obnovy: Podporuje úplnou obnovu systému nebo obnovu pouze systémového disku pro PC a servery.
