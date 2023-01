Aplikace Najít z iPhonu pomohla zachránit život po děsivé autonehodě

V souvislosti se záchranou lidských životů na našem magazínu čtete zpravidla o funkcích jako satelitní SOS, Siri nebo třeba měření tepu či EKG z Apple Watch. Čas od času si však připíše záchranu života i aplikace Najít, která umožňuje sledovat polohu jablíčkářů, respektive jejich produktů přihlášených právě do sítě Najít. Přesně to se stalo i na konci loňského roku v americkém okresu San Bernardino.

Celý příběh o záchraně života je ve své podstatě naprosto jednoduchý. Točí se totiž klasicky kolem uživatele, který se vracel z vánoční oslavy, avšak svým blízkým nedal vědět, že dorazil v pořádku domů. Ti se tedy podívali den po jeho odjezdu právě do aplikace Najít, aby si zkontrolovali jeho polohu, načež s hrůzou zjistili, že jeho iPhone hlásí polohu dobrých 200 metrů vedle dálnice na relativně opuštěném úseku navíc posetém spoustou propadlin. Okamžitě proto zalarmovali záchranné složky, které se na místo vydaly a které následně skutečně objevily těžce zraněného majitele iPhonu zaklíněného v jeho automobilu, který vyletěl z nedaleké dálnice a zastavil se až na dně jedné z propadlin. Záchranáři tedy muže z vraku vyprostili a převezli do nemocnice, ve které si nějakou dobu poleží. Kdyby však Najít jeho polohu neodhalilo, jen stěží by vrak někdo objevil včas a tedy muži umožnil přežít.