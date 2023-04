Průvodce zálohováním pro malé a střední firmy

Tisková zpráva: Moderní svět je založen na datech. Ty hrají nesmírně důležitou roli především ve firmách, které jsou na těchto informacích zcela závislé. To znamená, že i v těch nejmenších společnostech musí IT manažeři nebo majitelé řešit strategie úložišť a věnovat jim maximální pozornost. Nejen že je nutné data nějak uchovávat, ale především chránit.

Jak začít se zálohováním

Pro správnou implementaci potřeb ukládání dat v malých a středních firmách je užitečným rámcem pravidlo tři-dva-jedna, které zajistí implementaci vhodných zálohovacích řešení.

Tři : každá firma by měla mít tři verze dat, jednu jako primární zálohu a dvě kopie

: každá firma by měla mít tři verze dat, jednu jako primární zálohu a dvě kopie Dva : zálohované soubory by měly být uloženy na dvou různých typech médií

: zálohované soubory by měly být uloženy na dvou různých typech médií Jedna: z kopií by měla být uložena mimo prostory firmy nebo mimo pracoviště

Uplatňováním pravidla tři-dva-jedna by měli manažeři malých a středních podniků a týmy IT položit pevný základ správného zálohování a snížit tak riziko ohrožení dat. IT manažeři by pak měli důkladně prozkoumat požadavky na zálohování ve své společnosti a posoudit nejlepší možná řešení. Na dnešním trhu existuje několik možností, které lze zvážit, a to v různých cenových relacích a s různými funkcemi. I v menších podnicích je obvykle optimální mít k dispozici alespoň dva systémy, které se vzájemně doplňují a zajišťují bezpečnost dat, než abyste se spoléhali pouze na jedno řešení.

Pevné disky: Cenově výhodné, s vysokou kapacitou

Od uvedení pevných disků (HDD) na trh před téměř 70 lety se výrazně zvýšila jejich kapacita a výkon. Tato zařízení jsou stále velmi oblíbená, neboť přibližně 90 % exabajtů v datových centrech je uloženo právě na pevných discích.

V malých a středních firmách lze na pevné disky efektivně ukládat velká množství dat, a to cenově výhodným způsobem. Dnešní ukládací zařízení jsou vybavena inovativními technologiemi, které dále zvyšují kapacitu úložiště, zkracují dobu přístupu k datům a snižují spotřebu energie pomocí metod, jako je plnění disků héliem, šindelový magnetický záznam („Shingle Magnetic Recording“ – SMR), technologie OptiNAND™ a třístupňové a dvoustupňové aktuátory. Všechny tyto vlastnosti – vysoká kapacita, výkon a nízká spotřeba – lze použít k posuzování řešení vzhledem k celkovým nákladům na vlastnictví (TCO) – tedy k celkovým nákladům na pořízení, instalaci a provoz IT infrastruktury.

Kromě toho, že jsou vhodné pro malé a střední firmy, jsou pevné disky neuvěřitelně užitečné i v prostředí cloudu nebo pro firmy s kriticky významnou potřebou ukládat obrovská množství dat. Pevné disky bývají umístěny v ukládacích vrstvách se středně častým přístupem (tzv. „warm storage“), archivech nebo sekundárních úložištích, která nevyžadují výjimečně vysoký výkon nebo kriticky významné transakční zpracování v reálném čase.

SSD disky: Pro vysoký výkon a flexibilitu

SSD disky se používají v případech, kdy firmy potřebují mít k dispozici vysoký výkon a provozovat mnoho extrémně diverzifikovaných výpočetních úloh zároveň. Díky své rychlosti, odolnosti a flexibilitě jsou tato zařízení nejlepší volbou pro malé a střední firmy, které potřebují rychlý přístup ke svým datům. Jsou také energeticky účinnější, což pomáhá snižovat provozní náklady na energii a množství emisí.

Při výběru správné varianty SSD pro malé a střední firmy musí manažeři zvážit odolnost, výkon, zabezpečení, kapacitu a velikost, aby bylo možné ukládat data způsobem, který odpovídá požadavkům společnosti. SSD se oproti pevným diskům dodávají v různých formátech, nejčastěji 2,5 palce a M.2 SSD. Rozměrový formát nakonec určuje, který SSD disk je vhodný pro daný systém a zda jej bude možné po instalaci vyměnit.

Externí SSD disk WD My Passport SSD

IT manažeři se také musí zaměřit na to, jaká varianta rozhraní je pro jejich účely nejvhodnější. Pokud jde o rozhraní, máte na výběr ze tří možností: SATA (Serial Advanced Technology Attachment), SAS (Serial attached SCSI) a NVMe™ (Non-Volatile Memory Express). Z těchto rozhraní je nejnovější NVMe, které se vyznačuje nízkou latencí a velkou šířkou pásma. Pro podniky, které potřebují velmi rychlý přístup ke svým pracovním úlohám, je NVMe ideální volbou. Přestože lze rozhraní SATA a SAS najít u disků SSD i HDD, rozhraní NVMe je určeno pouze pro SSD a z hlediska inovací je nejzajímavější.

Síťová úložiště, přímo připojená úložiště a veřejný cloud

Ukládací řešení lze napříč odvětvími obecně rozdělit do tří populárních kategorií: síťová úložiště (Network-Attached Storage – NAS), přímo připojená úložiště (Direct-Attached Storage – DAS) a cloud.

Úložiště NAS je připojeno k síti prostřednictvím Wi-Fi routeru nebo Ethernetu a umožňuje spolupráci mezi uživateli, kteří jsou stejně tak připojeni ke stejné síti. Toto zálohovací řešení lze použít v široké škále případů, jako jsou webové/souborové servery, virtuální počítače a centrální úložiště médií. Ačkoli se tyto aplikace zdají být složité, většina softwaru je jednoduchá a uživatelsky přívětivá. U menších firem může být tento snadný způsob používání ideální v případě menších týmů s omezenými technickými znalostmi.

Úložiště DAS není připojeno k síti, ale přímo k počítači v podobě stolního nebo přenosného externího úložiště. Zvyšuje úložnou kapacitu místního počítače, ale nelze je použít k usnadnění přístupu nebo spolupráce v rámci celé sítě, protože se připojuje přímo přes rozhraní USB, Thunderbolt nebo FireWire. Tato řešení lze realizovat prostřednictvím pevných disků pro zvýšení kapacity nebo prostřednictvím disků SSD pro zvýšení výkonu. Řešení DAS jsou ideální pro nejmenší organizace, které nepotřebují spolupracovat na souborech, spravují menší množství dat, nebo pro často cestující pracovníky, kteří potřebují snadno připojitelné řešení na cestách.

Používání cloudových řešení v pravidelných intervalech nebo automaticky je mimořádně efektivní způsob, jak zajistit zálohování důležitých dat. Nicméně v závislosti na tom, k čemu jsou tyto informace využívány, nemusí být týmy vždy schopny spolupracovat s využitím cloudových řešení. Také nedostatečný přehled o tom, kde je cloud hostován, může způsobovat problémy z hlediska mezinárodních zákonů o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu jsou cloudová řešení ideálně pouze součástí strategie ukládání dat spolu s DAS nebo NAS.

Znejte svou firmu, znejte své zálohování

Majitelé malých a středních firem musí všechny své pracovníky informovat o důležitosti zálohování, aby byla zajištěna ochrana dat. I v těch nejmenších organizacích je nutné zavést spolehlivý systém, který zajistí konzistentnost a v konečném důsledku ochrání firemní data.

Týmy pracující s daty musí na všech úrovních vědět, jak se mají implementovat osvědčené postupy zálohování. Při použití správných strategií a řešení je spolehlivá strategie zálohování tak snadná jako tři-dva-jedna.

