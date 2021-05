Western Digital posiluje herní řadu WD_Black. Představil další SSD disky se skvělou rychlostí

Tisková zpráva: Při příležitosti on-line tiskové konference gigant Western Digital představil tři nová SSD úložiště z portfolia produktů řady WD_Black. Ty hráčům po celém světě poskytují prvotřídní rychlost a vysoký výkon, od čehož slibují maximální zážitek z her. Jedná se tedy o vhodný upgrade stolních počítačů a herních konzolí nové generace.

„Naše značka WD_Black prezentuje jasný a jednoduchý slib všem hráčům – rychlé a spolehlivé úložiště, které zlepší jejich hraní,” říká Rob Soderbery, výkonný viceprezident a generální manažer společnosti Western Digital pro obchod s flash paměťovými médii, a dodává: „Dohromady s dnes představenými novými produkty má portfolio řady WD_Black rozličná řešení využívající technologii flash, a tak každý hráč – začátečník i ten pokročilý – může objevovat bohatý svět dnešních invenčních her.”

“Během minulých let se grafika a přesnost pohlcujícího světa her stala intenzivnější a flash technologie se stala důležitým bodem pro vylepšení herních zážitků. Hráči potřebují nejen vice ukládací kapacity, potřebují rychlost pro rychlý přístup ke hrám tak, aby mohli okamžitě naskočit do bohatého herního prostředí a užít si hraní her tak, jak to tvůrci her zamýšlejí,” říká Geoff Keighley, legenda herního světa a hostitel soutěže The Game Awards.

V prostředí na pomezí her a zábavy přináší značka WD_Black inovativní portfolio řešení pro ukládání dat přizpůsobené potřebám hráčů. Nové produkty z herního portfolia WD_Black jsou:

Interní SSD disk WD_BLACK SN750 SE NVMe

Tento disk umožní počítačovým nadšencům a hráčům zvýšit výkon jejich PC nebo notebooku, posunout jej na vyšší úroveň a zlepšit zážitek z hraní, a to díky technologii PCIe Gen4 a novému ukládacímu prostoru pro více her. Tento interní disk je bez mezipaměti DRAM (DRAM-less) a je posílen technologií PCIe Gen4 (zpětně kompatibilní s PCIe Gen3). Disk přináší rychlosti čtení až 3 600 MB/s. Oproti svým předchůdcům má až o 30 % nižší spotřebu, proto mohou hráči na noteboocích očekávat delší čas pro hraní mezi nabíjením baterie. Aplikace WD_BLACK Dashboard monitoruje stav disku a optimalizuje v herním režimu špičkový výkon dokonce během streamování.

Cena/Dostupnost: SSD disk WD_BLACK SN750 SE NVMe bude k dostání v kapacitách 250 GB, 500 GB a 1 TB. Cena začíná na 69 EUR. Disky je možné již nyní předobjednat na Western Digital Store a postupně budou k dostání u vybraných prodejců Western Digital, etailerů, resellerů a systémových integrátorů v létě 2021.

Herní SSD disk WD_BLACK D30 Game Drive

Určen je především pro hráče na konzolích, kteří chtějí omezit čas načítání a rychleji se dostat do hry. Elegantní a vysoce výkonné úložiště s diskem SSD přináší rychlosti až 900 MB/s. Hráči tak mohou trávit vice času samotným hraním a méně času mazáním her, protože toto úložiště přináší rozšířenou kapacitu až 2 TB pro ukládání až 50 her. Navržen pro perfektní doplnění herních konzolí nové generace, disk má odnímatelný stojánek a je možné jej umístit kamkoli v blízkosti herního systému.

Cena/Dostupnost: Herní SSD disk WD_BLACK D30 Game Drive bude k dostání v kapacitách 500 GB, 1 TB a 2 TB. Cena začíná na 159 EUR. Disky je možné již nyní předobjednat na Western Digital Store a postupně budou k dostání u vybraných prodejců Western Digital, etailerů, resellerů a systémových integrátorů v létě 2021.

Herní SSD disk WD_Black D30 Game Drive pro Xbox

Tento disk je vytvořen pro završení zážitků z hraní na herní konzoli Xbox. Tato verze herního SSD disku WD_Black D30 Game Drive je oficiálně licencovaná a nabízí zvýšené rychlosti a kapacity zabalené v kompaktním designu inspirovaném konzolí Xbox. Hráči mohou jednoduše disk připojit a rychle začít budovat svou knihovnu her nebo vytvářet prostor na své konzoli pro hry nové. Je také možné hrát přímo z disku oblíbené předchozí starší hry. Součástí produktu je i měsíční členství ve službě Xbox Game Pass Ultimate s přístupem k vice než stovce her pro konzole i PC včetně online hraní na konzoli v režimu multiplayer.

Cena/dostupnost: Herní SSD disk WD_BLACK D30 Game Drive SSD pro Xbox je dostupný v kapacitách 500 GB, 1 TB a 2 TB. Cena začíná na 168 EUR. Disky je možné již nyní předobjednat na Western Digital Store postupně budou k dostání u vybraných prodejců Western Digital, etailerů, resellerů a systémových integrátorů v létě 2021.

