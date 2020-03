Odolné externí disky LaCie: Ty nejlepší z nejlepších

Komerční sdělení: Jablečné počítače se dají považovat za jedny z nejspolehlivějších zařízení, díky čemuž se ve světě těší obrovské popularitě. Tyto stroje jsou primárně určeny pro profesionální práci, která si žádá co možná nejlepší výkon a zanechává po sobě spoustu dat. Macy v základní výbavě bohužel nějakým extra úložištěm nedisponují. Jak tento problém vyřešit, aniž byste museli kupovat nový stroj?

Fotogalerie LaCie 2.5 Rugged - 1 LaCie 2.5 Rugged - 4 LaCie 2.5 Rugged - 3 LaCie 2.5 Rugged - 2 Vstoupit do galerie

Samozřejmě nejrozšířenější možností je, že si pořídíte externí disk. Dnešní trh je plný těch nejrůznějších modelů, které se vyznačují různými vlastnostmi a my tak máme bohaté možnosti na volbu toho pravého externího disku. Někteří uživatelé se koukají spíše po odolnějších produktech, které by dokázaly přežít i v divočině, někteří zase vyžadují co možná nejrychlejší přenosovou rychlost a někteří pro změnu potřebují co největší úložiště. Jestliže se ale řadíte mezi skutečně náročné zákazníky a od svého externího disku požadujete všechny tyto atributy, zbystřete. Všechny tyto vlastnosti totiž dokonale splňují externí disky LaCie 2.5“ Rugged, které se dají považovat za ty nejlepší z nejlepších. Tyto produkty se pyšní kompaktními rozměry formátu 2,5″, nízkou gramáží, originálním oranžovým designem, extrémní kapacitou, neuvěřitelnou odolností, vysokým výkonem a vysokou spolehlivostí.

Pokud vám jde především o odolnost vašeho disku, poté koupí produktu z řady Rugged rozhodně neuděláte krok vedle. Tyto produkty jsou totiž zabaleny v ochranném gumovém obalu, který zajistí nadstandardní odolnost vůči pádům a otřesům a jsou dokonce schopny vydržet přejetí až jednotunovým vozidlem. V dnešní době se navíc klade velký důraz na voděodolnost, která ani u této modelové řady samozřejmě nechybí. Externí disky jsou vybaveny USB C konektorem a superrychlým rozhraním USB 3.2, což zajistí bleskurychlý převod souborů.

S pomocí dodatečné aplikace vám externí disky LaCie 2.5“ Rugged umožní vytvářet automatické zálohy vašeho PC či Macu, díky čemuž se nebudete muset obávat o případnou ztrátu vašich dat. Pokud si navíc potrpíte na bezpečnost, můžete pomocí aplikace LaCie Private-Public zajistit, že vaše vybrané soubory budou zcela důvěrné a bez přístupu se k nim nikdo nedostane. Tyto externí disky se v poslední řadě pyšní automatickou funkcí Eco, která dokáže snížit spotřebu až o 40 procent, pokud není zařízení využíváno.

Při koupi externího disku LaCie 2.5“ Rugged navíc zdarma získáte službu Rescue Data Recovery na dobu dvou let. Tato služba poskytuje obnovení ztracených dat v důsledku selhání disku, virového útoku, softwarového problému, nebo jakékoli jiné příčiny, která způsobí ztrátu dat. Disk je navíc dostupný hned ve třech vysokokapacitních variantách, kdy si můžete vybrat mezi 1TB, 4TB a 5TB externím úložištěm.