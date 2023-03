Twitter zavádí další kontroverzní novinku. Pokud za něj nebudete platit, nebudete vidět

Není to tak dlouho, co Twitter přišel s předplatným Twitter Blue, které uživatelům odemyká některé exkluzivní funkce a ukazuje modrou značkou ověření účtu. V dalším pokusu, kterak přesvědčit uživatele, aby platili za Twitter Blue, nyní platforma přestane doporučovat tweety z neověřených účtů. Navíc uživatelé, kteří nejsou členy Blue, nebudou moct hlasovat v anketách. Změny oznámil sám Elon Musk s tím, že změny vstoupí v platnost 15. dubna.

Především hlasování v anketách je trnem v oku mnoha uživatelů. Nicméně Musk tvrdí, že jde o jediný způsob, jak omezit spamy a účty řízené AI. Podle diskutujících jde o lež, neboť modrý odznak prokazující ověření může nyní získat kdokoli s platným telefonním číslem. Jde tedy pouze o deklaraci, že uživatel je předplatitelem. V minulosti bylo modrý odznak možné získat po předložení dokladů, aby se vidělo, že uživatel je skutečně ten, za koho se na Twitteru vydává. Twitter Blue bylo globálně zpřístupněno začátkem března. Prakticky ihned společnost oznámila, že uživatelé, kteří nejsou předplatitelé, přijdou 1. dubna o svůj modrý znak. V Twitteru se neustále dějí věci. Ačkoli po sérii propuštění koncem minulého roku bylo Elonem Muskem deklarováno, že nikdo již o místo nepřijde, proslýchá se, že to tak není a společnost opouštějí zaměstnanci i nadále.

That said, it’s ok to have verified bot accounts if they follow terms of service & don’t impersonate a human

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2023