Má to ještě vůbec cenu? WD Blue SATA SSD oživí i stařičký MacBook Core 2 Duo

Dostal jsem zadání, které se původně dělilo na dva nezávislé úkoly. Přeinstalovat stařičký Macbook a vybrat a koupit síťový disk. Nejprve tedy co jsem dostal do rukou: MacBook Core 2 Duo 2.0 13” (White-09), RAM DDR2 667 MHz SDRAM 4 GB, disk 5 400 ot. 120 GB, grafika NVIDIA GeForce 9400M, MacOS 10.5.6.

První otázka – k čemu síťový disk a kolik je možné investovat? Odpověď: Co nejmíň a aby bylo kam ukládat fotky a videa, streamovat na televizi, zálohovat dokumenty. Pak mě napadlo využít ten starý MacBok, který se stále používá, byť jen na surfování po internetu a nějaké ty filmy. To by přece možná zvládl, ale má to ještě vůbec cenu? Je pomalý a má směšně malou kapacitu disku pro ukládání dat.