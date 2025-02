Ponořte se do hlubin moře! Epic rozdává skvělou hru Beyond Blue zcela zdarma

Teploty venku přímo vybízí k tomu zůstat doma a užít si pěkné chvíle například s kvalitní videohrou, která dokáže zabavit na dlouhé hodiny. Přesně takovou nyní rozdává i Epic Games Store a protože se jedná o titul, který by ve vaší herní knihovně neměl chybět, byla by škoda vás na něj neupozornit. Řeč je konkrétně o hře Beyond Blue.

Beyond Blue je podmořská dobrodružná hra od studia E-Line Media, inspirovaná dokumentem Blue Planet II. Hráč se ujímá role mořské bioložky Mirai, která zkoumá hloubky oceánu a studuje jeho fascinující ekosystémy. Hra klade důraz na realistické zpracování podmořského světa a vzdělávací prvky o mořském životě. Hráči mohou využívat pokročilé technologie k monitorování mořských tvorů, jako jsou velryby, žraloci nebo chobotnice. Beyond Blue nabízí poutavý příběh, který se dotýká ochrany oceánů a vlivu člověka na mořské prostředí. Grafika je detailní a atmosférická, což umocňuje pocit ponoření se do tichého světa pod hladinou. Herní mechaniky jsou klidné a zaměřené spíše na objevování než na akci. Součástí hry jsou i dokumentární videa s odborníky na mořskou biologii. Beyond Blue osloví milovníky přírody, kteří si chtějí užít relaxační, ale zároveň poučný zážitek. Hra vyšla v roce 2020 pro PC, PlayStation, Xbox a později i pro Nintendo Switch.

Pokud vás hra zaujala, máte nyní jedinečnou možnost si ji naplno vyzkoušet díky Epic Games Store a jeho týdenní akci, v rámci které je k dispozici zdarma. Stáhnout ji můžete přes odkaz níže, avšak bohužel jako již tradičně jen na Windows. Zdarma bude titul k dispozici do příštího čtvrtka 16:59.

Beyond Blue si můžete zdarma stáhnout zde