Na internet unikla část zdrojového kódu Twitteru!

O Twitteru je v posledních měsících slyšet snad nejvíce ze všech sociálních sítí. Pravdou však je, že tomu je primárně v negativním smyslu kvůli nejrůznějším výstřelkům jejího nového majitele Elona Muska. A ani dnes přední stránky médií nezaplní pozitivní zprávy spojené s Twitterem. Na Githubu se totiž objevila část jeho zdrojového kódu.

Jako první na uniklý zdrojový kód Twitteru upozornil americký The New York Times s tím, že dle jeho zjištění visel na internetu, konkrétně pak na výše zmíněném Githubu, několik měsíců bez jakékoliv reakce Twitteru. Až upozornění na jeho veřejné „vyvěšení“ přimělo Twitter k tomu, aby jej jednak nechal stáhnout, ale zejména k tomu, aby zatlačil na Github ve snaze zjistit od něj, kdo jej veřejně nahrál, aby ho mohl postihnout. Podobný únik je totiž velmi nebezpečný jak z hlediska budoucího byznysu firmy kvůli možnému okopírování, tak i kvůli bezpečnosti uživatelských dat, jelikož právě skrze kód se dá leckdy „prokousat“ i na místa, která jsou standardně uživatelům zapovězena.

Bude velmi zajímavé, jak se celá záležitost nakonec vyřeší a to jak z hlediska budoucí bezpečnosti sítě, tak i z hlediska potenciálního postihu leakera. Github se nicméně k celé záležitosti zatím nevyjádřil a jakékoliv spekulace o budoucím vývoji jsou proto zcela zbytečné. Bezpečnostní experti jsou nicméně přesvědčeni o tom, že by se měl Twitter mít aktuálně kvůli možným bezpečnostním hrozbám co nejvíce na pozoru, protože zdrojový kód v rukou útočníků může zabezpečení této sociální sítě tvrdě prověřit.