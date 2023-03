Hrozba pro Apple? Pokud Elon Musk vydá vlastní mobil, chce na něj přejít mnoho jablíčkářů

Android i iOS mají mnoho zarytých příznivců, to ale může být způsobeno právě tím, že zde máme jen 2 velké hráče a také obecnými obavami z přechodu na jiný operační systém. Co kdyby se ale objevila další varianta? Společnost AddictiveTips provedla průzkum zaměřený na to, jak jsou uživatelé Androidu a iOS věrní příslušným značkám a zda by Elon Musk mohl tuto oddanost ohrozit.

Telefony s Androidem mají podíl na globálním trhu 72 %, ale v USA si iOS připisuje více než 50 % trhu. V rámci průzkumu bylo 1 003 zaměstnaných Američanů, z nichž 50 % používalo Android a 50 operační systém Applu, dotazováno na svou loajalitu a dopad značky jejich telefonu na každodenní život.

V případě iPhonu vyjádřilo věrnost Applu 94 % dotazovaných, zatímco u uživatelů Androidu to bylo jen 80 %. Svou spokojenost se značkou vyslovilo 72 % majitelů iPhonů oproti 66 % těch, kteří vlastní telefon s Androidem. Zajímavé je, že i když dřívější průzkumy naznačovaly, že iPhone preferují především lidé generace Z, provedený průzkum ukazuje, že dochází k posunu a nejčastěji iPhonu holdují mileniálové. Mezi uživateli Androidu je nyní se svou značkou nejspokojenější generace Z.

Současným rozložením, pokud jde o věrnost, by mohl zamíchat majitel Tesly a Twitteru, Elon Musk. Ten se koncem minulého roku s Applem neshodl a dokonce se vyjádřil v tom smyslu, že gigant z Cupertina zvažuje stažení Twitteru z App Store. Sám si také pohrával s myšlenkou vlastního telefonu.

Když byli uživatelé iPhonů tázáni, zda by přešli na Android, v případě že by App Store zakázal Twitter, 60 % z nich odpovědělo kladně. Kromě toho více než 80 % vlastníků telefonů s Androidem a iOS uvedlo, že by se vzdali svých telefonů kvůli zařízení od Muska. Dále z průzkumu vyplývá, že iPhone upřednostňují lidé na manažerských pozicích. U manažerů je o 33 % vyšší pravděpodobnost, že zvolí iPhone než telefon s Androidem. Je také zajímavé, že téměř 60 % manažerů z obou táborů uvedlo, že lépe vycházejí se zaměstnanci, kteří používají stejný operační systém jako oni. Příznivci Androidu i iOS tráví 38 % svých pracovních dnů na telefonu, ale v průměru majitelé iPhonů věnují svému telefonu každý rok o 15 dní více času než uživatelé Androidu.

Je třeba vzít na vědomí, že v USA je okolo 307 milionů uživatelů chytrých telefonů, takže při velikosti vzorku 1 000 není dostatečně vypovídající na to, aby z ní bylo možné vyvozovat zásadní závěry. Přesto toto číslo v absolutním vyjádření není tak nevýznamné a poskytuje nějakou vypovídající hodnotu.