Musk chce vytvořit vlastní smartphone, nejprve se však musí stát tato věc

Jestli je o někom v posledních měsících hodně slyšet, pak je to bezesporu Elon Musk. Ten totiž konečně dotáhl do konce svou koupi Twitteru a prakticky okamžitě na něm začal poměrně drsně úřadovat. A to dokonce tak moc, že se začalo v souvislosti s touto sociální sítí poměrně nahlas hovořit o tom, že by mohla být dokonce smazána z App Store a Google Play, jelikož by mohla některými Muskovými novotami porušovat jejich zásady. Musk má však jasno i v tom, co by dělal, kdyby se tak stalo.

Právě na téma potenciálního smazání Twitteru z App Store a Google Play se stočila jedna z diskuzí, do kterých se Musk na své sociální síti pustil. Kdyby se tak stalo, majitel Twitteru by se dle svých slov nejspíš pustil do vývoje vlastního smartphonu, na kterém bude Twitter bez problému provozovatelný. Co přesně by nabídl dále, jak drahý by byl a zda by se profiloval jako konkurent pro iPhone a Androidy, nebo jen jako jakýsi produkt vzdoru proti konkurenci sice Musk na Twitteru už nenapsal, nicméně vzhledem k tomu, jak daleko jsou jak iPhony, tak i špičkové Androidy z hlediska hardwaru je víceméně vyloučeno, že by bylo reálné zčistajasna vytáhnout naprosto neznámý telefon a tím se snažit výsostné postavení těchto stálic ohrozit. Vše ale v tomto směru ukáže až čas a to navíc jen možná.