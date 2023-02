Elon Musk: Twitter vám bude platit za to, že ho používáte!

Na to, že Elon Musk dříve mluví než přemýšlí, jsme si již zvykli. Nicméně nelze mu odepřít, že je jedním z nejúspěšnějších podnikatelů v historii a to, co se mu podaří skutečně zrealizovat, většinou promění na zlato. Navíc poslední věc, kterou zveřejnil, zveřejnil s tím, že začíná platit dnešním dnem. Musk totiž na svém oficiálním profilu na Twitteru informoval o tom, že počínaje dnešním dnem vám bude Twitter platit za to, že ho používáte. Platby by vám měli chodit konkrétně z reklam, které se zobrazují mezi reakcemi na vaše Tweety. Pokud tedy napíšete tweet, na který ostatní uživatelé reagují, vloží mezi tyto reakce (odpovědi), Twitter automaticky reklamy a právě z těchto reklam je možné si něco vydělat.

Zatímco někteří uživatelé se ptají, kde je vůbec možné se do tohoto programu přihlásit, uživatelka Irene Zhao reagovala na Muskovo prohlášení tím, že si musí platit 8$ měsíčně za modrou fajfku u svého profilu a podle toho, co zatím vidí ve svém profilu, ji měsíčně reklamy vydělají 5$, což není na uživatelku se 190 000 sledujícími zrovna ohromující odměna. Abyste totiž mohli získat od Twitteru nějaké ty drobné, musíte být zároveň jeho předplatitelem služby Twitter Blue za oněch 8$ měsíčně. Elon Musk tatké opoměl sdělit, jaké procento uživatelé z reklam dostanou. Zřejmě nejúspěšnějším uživatelem Twitteru v ČR je aktuálně Petr Čech, který má 1,8 milionů sledujících. Pokud bychom tedy vzali v úvahu slova uživatelky, která má 10x méně sledujících, mohl by si Petr Čech vydělat slušných 50$ měsíčně, tedy 42$ po odečtení poplatku za ověření účtu, což mu vzhledem k majetku přesahujícímu 36 milionů dolarů jistě přijde vhod.