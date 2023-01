5 ikonických aplikací pro iPhone, které nakonec Apple raději zabanoval

O aplikaci s názvem I am Rich slyšela určitě již spousta lidí, a na stránkách našeho magazínu jsme se jí věnovali také my . Její cena činila bezmála tisíc dolarů, ale jediné, co aplikace uměla, bylo zobrazit červený drahokam spolu s nápisy o bohatství a úspěchu. Aplikace se v App Storu objevila již v roce 2008, a dokonce si ji zakoupila hrstka uživatelů, o něco později ji ale společnost Apple nechala z App Store odstranit.

Send me to Heaven

Také o aplikaci Send me to Heaven jste již možná slyšeli. Jejím autorem byl norský umělec a vývojář Petr Svarovsky. Celý princip používání této aplikace spočíval v tom, že uživatel měl svůj iPhone vyhodit co nejvýše do vzduchu. Pokud se mu přístroj podařilo poté chytit, aplikace mu sdělila, jaké maximální výšky iPhone dosáhl. Obrázek o tom, co se asi stalo, když se iPhone chytit nepodařilo, si jistě umíte udělat sami.