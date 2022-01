iBeer: Zavzpomínejte na jednu z nejlegendárnějších aplikací pro iPhone všech dob

Když Apple před 15 lety ukázal světu první iPhone, nebylo zcela zřejmé, jaký koncept aplikací bude dávat na takovém telefonu smysl. Mnozí z vás si jistě na některé z prvních aplikací pamatují. Jednou z takových legend je pak i iBeer, tedy nástroj k pití piva z iPhonu. Aplikaci (prvně video) měl tehdy snad každý. Jednoduchým pohnutím iPhonu jste mohli předstírat, že pijete z iPhonu pivo. Jeden ze zahraničních magazínu se před pár dny rozhodl vyzpovídat Steva Sheratona, tvůrce této aplikace.

„Vše, co používá vizuální efekty k pobavení, je má cesta. Představil jsem úplně první iteraci tohoto mechanismu pro Palm Pilot, která nesla název E-spresso. Ta proměnila malou monochromatickou obrazovku na šálek kávy – ale protože zařízení tehdy nemělo akcelerometr, udělal jsem z něj video. Aby tedy vypadalo, že šálek pijete, bylo třeba sesynchronizovat video s vaším pohybem,“ řekl pro Mel Magazine. Když pak Apple oznámil iPhone, rozhodl se vytvořit jinou verzi E-spressa, ale s použitím piva. „Jelikož v té době nebyl App Store a málokdo chtěl jailbreaknout svůj iPhone, udělal jsem to samé, co tehdy s E-spressem, ale za použití piva. Vytvořil jsem tedy video, kde opět musíte svůj pohyb načasovat tak, aby to vypadalo, že pivo pijete. Tehdy jsem usoudil, že pivo je zábavnější než káva. Pravdou ale také je, že jsem se léčil z alkoholismu. Můj život se tehdy do značné míry řídil chlastem.“

Po nahrání tohoto videa na YouTube nastalo zemětřesení a video mělo na svou dobu extrémně vysoká čísla zhlédnutí. Lidé ho prý tehdy prosili, aby jim toto video nahrál do všech jejich smartphonů. „Tehdy jsme neměli ještě ani výraz pro aplikaci. Byl to vlastně jen malý videosoubor na YouTube a iTunes.“ I tak ale dokázal dle svých slov vydělat asi 2 tisíce dolarů za den. Když se Apple konečně rozhodl spustit App Store s 500 nejlepšími dostupnými aplikacemi, byl Steve Sheraton osloven, aby vytvořil iBeer pro iPhone. Jelikož použil akcelerometr, byl výsledný efekt daleko působivější. Za aplikaci si rozhodl účtovat 2,99 $. Šlo o velký úspěch. IPhone tehdy lidem ukázal, co jejich telefon vlastně dokáže a k čemu může být také akcelerometr použit. Jeho tým vydělával 10 až 20 tisíc dolarů denně. V roce 2010 ale appka zmizela z žebříčku nejstahovanějších aplikací a Steve Sheraton se rozhodl společnost opustit. Celý rozhovor můžete přečíst zde.