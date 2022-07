Máte nainstalovanou jednu z těchto 84 aplikací? Pokud ano, stali jste se obětí podvodu

Pokud si chcete na váš iPhone stáhnout jakoukoliv aplikaci, musíte tak učinit skrze App Store, což je jablečná aplikační galerie. Aktuálně neexistuje pro klasické uživatele žádná jiná možnost, pomocí které by v iOS bylo možné aplikace instalovat. Tato uzavřenost má hned několik důvodů a většina z nich samozřejmě hraje do karet Applu. Všechny aplikace v App Store musí primárně veškeré platby prohánět přímo přes Apple, který si z nich ukusuje hned 30 % pro sebe. Za to slibuje svým uživatelům maximální bezpečnost při stahování aplikací, které navíc musí vždy procházet složitým schvalovacím procesem.

I přesto se ale v App Store bohužel nachází podvodné aplikace, z čehož může vyplývat, že Apple nemusí svou práci dělat úplně dobře. Všichni jsme samozřejmě jenom lidi a vývojáři těchto podvodných aplikací aktuálně využívají k zamaskování tak sofistikované způsoby, že je často prostě a jednoduše není možné rozpoznat. Je ale nutné zmínit, že portál Vpncheck nedávno informoval o tom, že Apple stále neudělal nic s většinou ze 133 podvodných aplikací, který odhalil Avast již v březnu 2021, tedy zhruba před rokem a půl. Od té doby byly tyto zmíněné podvodné aplikace staženy již více než 500 milionkrát a vygenerovaly zisk přes 365 milionů dolarů.

Některé aplikace z celkového počtu 133 byly odstraněny, 84 z nich je však stále volně ke stažení. Jedná se o tzv. fleeceware aplikace, kterou jsou prostě a jednoduše určené k tomu, aby ze svých uživatelů vylákaly peníze. I přesto, že se tedy v jejich kódu nenachází žádný nebezpečný kód a nedochází přes ně ke kradení osobních dat, tak jsou stále relativně nebezpečné. Ročně tyto aplikace „oškubou“ uživatele o více než 100 milionů dolarů, tj. zhruba 8.6 milionu měsíčně. Naprosto běžnou praktikou těchto aplikací je například nalákání na bezplatnou zkušební dobu, kterou je ve skutečnosti nutné zaplatit, popřípadě může docházet k odečtení větší než slíbené částky apod. Navíc k tomu jsou tyto aplikace často vytvářeny tak složitě, aby běžný uživatel prakticky neměl možnost zrušit jejich předplatné. Nechybí samozřejmě ani falešné recenze a další. Níže přikládáme seznam všech 84 aplikací – pokud jste si některou z nich předplatili a nejde vám předplatné ukončit, kontaktujte svou banku a žádejte o zablokování tohoto typu plateb.