5 typů aplikací, které je na iPhone naprosto zbytečné instalovat

V současné chvíli se v App Store nachází téměř 2 miliony různých aplikací. Některé tyto aplikace jsou naprosto skvělé, jiné zase ne až tolik. Co si však budeme nalhávat, většina z nás si nejspíše nedokáže představit bez aplikací třetí strany fungovat. Pravdou každopádně je, že existuje nespočet naprosto zbytečných aplikací, které uživatelé využívají často z důvodu neznalosti iOS. Pojďme se proto v tomto článku podívat na 5 typů aplikací, které na svém iPhonu rozhodně nepotřebujete.

Mezi nejčastěji stahované zbytečné aplikace patří ty, které vám zprostředkují možnost práce s QR kódy – jedná se o takzvané QR čtečky. Uživatelé si QR čtečky třetích stran stahují z toho důvodu, jelikož se přece v iOS žádné vestavěná aplikace tohoto typu nenachází. Opak je však pravdou, jelikož QR kódy lze jednoduše číst přímo v aplikaci Fotoaparát. Popřípadě si můžete nativní čtečku QR kódů přidat do ovládacího centra, a to skrze Nastavení → Ovládací centrum , kde dole v kategorii Další ovládací prvky klepněte na + Čtečka kódů.

Už dávno jsou pryč ty doby, kdy jsme pro podepsání digitálního dokumentu museli zapínat tiskárnu a skener. Aktuálně už zvládneme prakticky všechno podepsat jednoduše přímo v našem chytrém telefonu – a nejedná se o nic složitého. Z toho důvodu se absolutně nevyplatí stahovat aplikace pro podepisování dokumentů. Vždy stačí, abyste se u souboru, který chcete podepsat, přesunuli do anotací (ikona tužky), kde pak klepněte vpravo dole na ikonu + , a poté na Podpis. Zde si stačí podpis nastavit a následně jej aplikovat.

Skenery dokumentů

V App Store se nachází opravdu nespočet různých aplikací, které slouží pro skenování dokumentů. I v tomto případě se ptám, z jakého důvodu tyto aplikace uživatelé stahují. Jakékoliv dokumenty je totiž možné velmi jednoduše podepsat přímo v rámci iOS, a to například v aplikaci Soubory. Zde se stačí přesunout do Prohlížení, kde vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček a z menu vyberte Naskenovat dokumenty. Tímto se ocitnete v rozhraní, kde je možné sken provést a následně jej uložit do PDF.