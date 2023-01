TOP 3 nejlepší reproduktory s funkcí rádia

Moderní přenosné reproduktory jsou mnohdy vybaveny řadou dalších skvělých vychytávek. Kromě kvalitního zvuku u nich proto častokrát najdeme například odolnost vůči vodě, možnost propojení dvou a více modelů, funkci powerbanky a mnoho dalších. Do speciální kategorie se pak řadí takzvané reproduktory s funkcí rádia. Jak už ze samotného pojmenování vyplývá, tyto kousky disponují vlastní anténou. Pokud by vás tedy omrzela hudba ze Spotify či Apple Music, nic vám nebrání v přeladění na vaše oblíbené rádiové stanice.

Právě proto jsou reproduktory s funkcí rádia skvělými parťáky například při práci či cestování. Nabízí se však důležitá otázka. Jak vybrat vhodný model a jaké jsou možnosti? Abychom vám výběr co možná nejvíce usnadnili, přinášíme seznam TOP 3 nejlepších reproduktorů, které nemají žádný problém s naladěním DAB, DAB+ či FM rádia. Ve finále už pak záleží na vás a vašich preferencích.

JBL Tuner 2

Jedním z nejpopulárnějších modelů je JBL Tuner 2. Tento přenosný Bluetooth reproduktor si zakládá na kvalitním, křišťálově čistém zvuku JBL Pro Sound. Samozřejmě v našem případě je zcela klíčová jeho podpora pro naladění rádiových stanic na DAB, DAB+ a FM frekvencích. Pro rychlé přepínání mezi oblíbenými stanicemi navíc disponuje pěticí tlačítek pro jejich předvolbu, čímž svému uživateli znatelně zjednodušuje celkové používání. Netřeba tak ztrácet čas zdlouhavým laděním vytoužených frekvencí. Určitě také nesmíme zapomenout zmínit jeho další důležité benefity. O zcela obyčejný reproduktor se totiž nejedná, ba právě naopak.

Tento model nabízí poměrně solidní výdrž baterie, kdy na jedno nabití vydrží hrát až 12 hodin. Zároveň se může pyšnit odolností vůči vodě dle krytí IPX7. Celé to ještě uzavírá poměrně zajímavý LCD displej, který zobrazuje důležité informace o konkrétních rádiových stanicích. V poměru cena/výkon se jedná o jeden z nejlepších modelů vůbec. V kompaktních rozměrech skrývá prvotřídní kvalitu zvuku, podporu pro naladění rádiových stanic a voděodolnost.

JBL Tuner 2 zakoupíte za 2590 Kč zde

JBL Tuner XL

Pokud hledáte něco lepšího a potrpíte si na elegantní design, zbystřete. V takovém případě by vaší pozornosti rozhodně neměl uniknout JBL Tuner XL. Opět se jedná o přenosný Bluetooth reproduktor, který dokáže naladit rádiové stanice na DAB, DAB+ a FM frekvencích. Mezi stanicemi lze navíc velice rychle přepínat prostřednictvím 5 tlačítek předvolby, s čímž jde ruku v ruce velký LCD displej. Jak je u JBL zvykem, o nálož kvalitního zvuku rozhodně není nouze. Výrobce vsází na výkonný a čistý zvuk JBL Pro Sound, který dokonale prozvučí klidně celou místnost.

JBL Tuner XL se zároveň pyšní až 15hodinovou výdrží baterie. To z něj dělá ideálního parťáka prakticky na celý den, který vám dokáže zpříjemnit jak oblíbenou hudbou, tak i rádiovými stanicemi. Stejně jako model Tuner 2 si i tento reproduktor můžete vzít prakticky kamkoliv. Pyšní se totiž voděodolností dle IPX7 a vody či postříkání se určitě nezalekne.

JBL Tuner XL zakoupíte za 3 990 Kč zde

JBL Horizon2 DAB

Náš seznam si zakončíme velice zajímavým modelem JBL Horizon2 DAB. Při pohledu na jeho specifikace a možnosti se od výše zmiňovaných modelů zase tolik neliší. Konkrétně se tedy jedná o Bluetooth reproduktor s výkonným a kvalitním zvukem JBL Pro Sound, který zároveň disponuje možností pro naladění DAB, DAB+ a FM rádiových stanic. V čem naopak strádá, tak jsou tlačítka předvolby pro rychlé přeladění. Ty má totiž pouze 3. Horizon2 DAB zato může upoutat svým minimalistickým designem a provedením, které ostatně napoví, jaké jsou jeho další schopnosti.

Jedná se totiž o Bluetooth reproduktor a radiobudík v jednom. S jeho pomocí si tak můžete nastavit budík podle vašich potřeb a následně se nechat vzbudit vaší oblíbenou rádiovou stanicí či digitální melodií. Dokonce lze nastavit dvojité nezávislé buzení – pro vás a vašeho partnera. Dokonce neschází ani praktické okolní osvětlení, čímž může dokonale dotvářet atmosféru. Tento model zároveň nabízí poněkud větší displej. Kromě rádiových stanic totiž ukazuje přesné datum a čas a díky zabudovanému světelnému senzoru automaticky přizpůsobuje jas svému okolí.

Celé to pak ještě skvěle uzavírá dvojice USB konektorů, které lze využít pro nabíjení až 2 zařízení současně. Kombinace všech těchto funkcí z něj dělá perfektního společníka do každé domácnosti. Má to však i svou daň. Reproduktor vzhledem ke svému určení není přenosný a je nutné jej napájet přímo ze sítě. Probudit vás ale dokáže za každé situace. Využívá totiž záložní knoflíkovou baterii (CR2032), čímž zajišťuje, že bude budík fungovat bez omezení i v případě výpadku proudu.

JBL Horizon2 DAB zakoupíte za 3290 Kč 2899 Kč zde