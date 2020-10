Recenze sluchátek JBL Club 700BT: Jednoduše povedená

V dnešní recenzi se podíváme na on-ear bezdrátová sluchátka JBL Club 700BT. Jedná se nižší modelovou řadu, než nedávno testované JBL Club One (recenze zde), od kterých si dnes testovaný model vypůjčuje designové provedení. Oproti Club One je cena poloviční, znamená to tedy, že nabídnou o polovinu horší zážitek?

Specifikace

Základem sluchátek jsou 40 mm dynamické měniče, jež disponují frekvenčním rozsahem 16 Hz – 40 kHz v režimu připojení kabelem a 16 Hz – 22 kHz v bezdrátovém režimu, citlivostí 100 dB SPL@1kHz a impedancí standardních 32 Ω. O provoz v bezdrátovém režimu se stará integrovaná baterie o kapacitě 610 mAh, díky které sluchátka nabízí úctyhodnou výdrž až 50 hodin v bezdrátovém režimu. Nabíjení pak trvá necelé 2 hodiny s tím, že sluchátka podporují funkci quick charge, kdy za 15 minut nabíjení získáte až dvě hodiny poslechu. JBL u této série do balení přibaluje ještě nějaké drobnosti, v tomto konkrétním případě v něm najdeme transportní pytel z koženky/látky a propojovací audio kabel s integrovaným ovladačem a mikrofonem, který je navíc kvalitně opletený. Samozřejmostí je pak nabíjecí USB-C kabel. Sluchátka váží 283 gramů a jsou k dispozici jen v černé barevné variantě.

Provedení

Série JBL Club se může pyšnit luxusnějším provedením, než nižší/masovější série. V tomto konkrétním případě se to projevuje na rámu sluchátek, který je z kovu. Mušle jako takové jsou už z plastu, nicméně sluchátka jako celek působí velice robustním a odolným dojmem. Polstrování náušníků a hlavového mostu je dostatečné a sluchátka jsou pohodlná. Z hlediska zpracování sluchátkům není co vytknout.

Ergonomie a ovládání

Jak již padlo výše, polstrování náušníků a hlavového mostu je na dobré úrovni, sluchátka jsou tak velmi komfortní i při několikahodinovém nošení. Zde je však třeba zmínit jisté omezení, které je dané konstrukcí. Jedná se o on-ear sluchátka, která mohou být pro některé uživatele méně pohodlná, než větší over-ear varianta (Club One nebo levnější Club 950NC). Na to je třeba brát zřetel při výběru. Nad rámec toho si však na ergonomii nelze stěžovat.

Ovládací prvky sluchátek jsou rozmístěné na mušlích. Na levé straně najdeme tlačítko pro vypnutí/zapnutí, Bluetooth párování a přepínání režimů (normální, Ambient Aware a Talk Through). Střední panel levé mušle se dá stisknout, čímž se aktivuje hlasová asistentka Amazon Alexa nebo Google Assistant, Siri bohužel podporována není. Na pravé straně se pak nachází tlačítka pro ovládání hlasitosti, přepínání písniček či dedikované tlačítko pro zesílení basů. Stejně jako již testovaný Club One i tento model disponuje podporou dedikované aplikace My JBL Headphones. Ta nabízí kromě ekvalizéru a ovládání režimů přehrávání ještě několik presetů založených na zvukových preferencích světoznámých DJů, mezi které patří například Armin Van Buuren, Nikcy Romero, Tigerlily a další. Kromě toho aplikace samozřejmě nabízí také volby pro správu sluchátek, jako je například aktualizace firmwaru a další běžné provozní věci.

Zvuková produkce

Model JBL Club One si odnesl jen slova chvály, co se zvukové stránky týkalo. S radostí mohu podotknout, že i jeho menší sourozenec se rozhodně nenechá zahanbit. Zvukový projev je velice čistý, detailní a nabízí skvělou hloubku projevu. V defaultním režimu je možná o něco basovější, než by se mi líbilo, to se však dá upravit v aplikaci JBL, kde si může ekvalizaci nastavit každý dle svého uvážení. Ve finále se tak dá JBL Club 700BT po zvukové stránce málo co vytknout. Díky možnostem individualizace si ten „svůj“ zvuk najde snad každý. Sluchátka zároveň nabídnou velice dobrou hlasitost a díky své konstrukci i nějaké to pasivní odhlučnění, když už u tohoto modelu musíme funkci ANC oželet.

Závěr

Sluchátka JBL Club 700BT se opravdu povedla. Oproti svému téměř dvakrát dražšímu sourozenci sice přišla o ANC a over-ear konstrukci, po zvukové stránce si jsou však oba modely relativně podobné. 50hodinová výdrž baterie je skvělá, doprovodné funkce Ambient Aware a Talk Through přijdou například v kanceláři vhod, pozadu nezůstala ani skvělá konstrukce a dobrá ergonomie. Pokud vám nevadí on-ear konstrukce, JBL Club 700BT nebudete litovat.