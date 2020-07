Recenze JBL Club One: (Bez)drátový vrchol od JBL

V dnešní recenzi se podíváme na sluchátka JBL Club One, která patří v nabídce společnosti JBL na vrchol nabídky bezdrátových sluchátek. Za cenu atakující 10 tisíc korun JBL slibuje svůj „legendární JBL sound“, kvalitní provedení, špičkovou výdrž baterie a bohaté příslušenství. Dostojí tento model své cenovce?

Specifikace

Fotogalerie JBL Club One (5) JBL Club One (1) JBL Club One (2) JBL Club One (3) +3 Fotek JBL Club One (4) JBL Club One (1) Vstoupit do galerie

JBL Club One jsou uzavřená over-ear sluchátka se 40 mm grafenovými měniči, jež disponují frekvenčním rozsahem 10Hz – 40kHz v režimu připojení kabelem, a 20Hz – 20kHz v bezdrátovém režimu. Impedance sluchátek je 32 Ohmů. O bezdrátový provoz se stará integrovaná baterie o kapacitě 730mAh, díky které sluchátka zvládnou fungovat až 45 hodin v bezdrátovém režimu bez ANC, 23 hodin v bezdrátovém režimu se zapnutým ANC a až 25 hodin v režimu připojení kabelem se zapnutým ANC. Sluchátka podporují Bluetooth 5.0 a profily A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1. Nabíjení za pomocí USB-C konektoru trvá necelé dvě hodiny. Chybí zde jakákoliv deklarovaná úroveň odolnosti vůči vodě, prachu nebo potu.

Sluchátka váží poctivých 380 gramů a kromě nich v balení najdeme ještě polotvrdý cestovní obal, dlouhý vinutý kabel s 3,5mm koncovkou se závitem na přibalený 6,3mm jack, další audio kabel s line-in mikrofonem a ovladačem (pro použití s mobilními telefony), stereo redukci do letadla a nabíjecí USB-C kabel. Přibalené příslušenství tak odpovídá cenové hladině, ve které se sluchátka prodávají.

Provedení

I z hlediska provedení je patrné, že máme v rukou sluchátka z vyšších cenových kategorií. Rám hlavového mostu a ramena náušníků jsou z kovu, náušníky jako takové jsou částečně z kovu, částečně z plastu. Solidně polstrované náušníky jsou k rámu přichyceny magnety, tudíž je snadné je odepnout a vyčistit, nebo případně vyměnit. Hlavový most je také bohatě polstrován. Nastavení velikosti sluchátek je dobře odstupňované a nehrozí samovolný pohyb mechanismu, i když sluchátkům chybí funkce úplného pootočení náušníků do „ploché“ pozice. Ovládací prvky jsou kvalitně provedené (viz dále), stejně jako vstupy pro kabely a přiložené audio kabely jako takové. Z hlediska provedení tedy není moc co vytknout.

Ergonomie a ovládání

Co se ergonomie týče, osobně mi byla sluchátka tak akorát. I přes 40mm měniče nejsou náušníky příliš prostorné a dovedu si představit, že uši mnohých posluchačů budou v tomto ohledu poněkud stísněné. I přes to jsou však sluchátka velmi pohodlná a několikahodinové nošení není vůbec žádný problém. Z hlediska dlouhodobého použití je třeba zmínit, že vlivem použitých materiálů (koženka) a uzavřené konstrukce je uvnitř sluchátek poměrně parno, obzvláště ve velmi teplém letním počasí a při nějaké fyzické aktivitě posluchače.

Ovládání je velice snadné – na levém náušníků najdeme tlačítka pro vypnutí/zapnutí, Bluetooth a ANC/Ambient Aware/TalkThru. Na pravém jsou pak funkce pro ovládání hudby a hovorů. Střed pravého náušníku pak spouští jednu ze dvou podporovaných virtuálních asistentek (Amazon Alexa nebo Google Assistant).

Za pochvalu rozhodně stojí provedení 2,5mm audio konektorů, která na sluchátkách obsahují rotační zámek, díky kterému se nestane, že by se vám kabel ze sluchátek vytrhl. Audio konektor se navíc nachází na obou náušnících, což je další bod navíc z hlediska ergonomie, zejména v domácím prostředí, kdy si budete sluchátka zapojovat do zvukové karty nebo zesilovače.

JBL Headphones app

JBL u některých svých dražších produktů nabízí podporu doprovodné aplikace JBL Headphones. Stejně tomu tak je i v tomto případě a možnosti individualizace jsou u JBL Club One nejrozšířenější ze všech JBL sluchátek. Doprovodná aplikace je tak prakticky nutností v případě, kdy sluchátka využíváte s chytrým telefonem (funkcionalita aplikace bohužel nefunguje při kabelovém připojení k jinému zdroji).

Pravděpodobně nejdůležitější funkcionalita aplikace tkví v možnosti detailního nastavení ekvalizéru. Zde JBL nabízí jak klasický až 12 pásmový ekvalizér s možností vlastního nastavení, tak i několik tzv. DJ Signature presetů založených na zvukových preferencích současných špiček DJ scény (viz screenshoty v galerii). Dále aplikace umožňuje nastavení ANC či doprovodných funkcí Ambient Aware a TalkThru, které známe i z dalších JBL modelů.

Zvuková kvalita

JBL Club One se chlubí certifikací „Hi-Res Audio“ a marketingové materiály nešetří superlativy a odkazy na „legendární JBL Pro Sound“. Detaily zvukovému přednesu skutečně nechybí, zejména v kabelovém režimu a zapojení do slušnější zvukové karty. Vzhledem k nízké impedanci sluchátek je dokáže pořádně „rozjet“ i méně výkonný sluchátkový zesilovač nebo zvuková karta. V kabelovém režimu (tedy bez zásahu nastavení ekvalizéru z aplikace) sluchátka nabídnou líbivý moderní zvuk se silnými, ne však nadmíru zvýrazněnými basy a celkově velice hutný projev. Ten se subjektivně více přibližuje charakteru Hi-Fi sluchátek, než profesionálním studiovým modelům – v porovnání s nimi je tovární nastavení více rozevláté v podání jednotlivých frekvencí a jejich zesílení. JBL však nenabízí informace o továrním naladění měničů, tudíž není možné podat objektivnější informace.

Kvalita zvuku v bezdrátovém režimu trochu trpí. To je jednak dáno limitací způsobenou Bluetooth přenosem jako takovým (a sním spojeným menším datovým tokem a rozsahem měničů), stejně tak jako absencí kvalitnějších profilů jako jsou aptX nebo LDAC, jejichž absence je u takovéhoto modelu poněkud překvapivá. I tak však sluchátka nabídnou detailní a velice příjemný poslech, který se nebojí vyšších hlasitostí.

Závěr

Fotogalerie JBL Club One (2) JBL Club One (3) JBL Club One (4) JBL Club One (6) +3 Fotek JBL Club One (7) JBL Club One (9) Vstoupit do galerie

JBL Club One jsou jako celek povedená sluchátka. Cena přibližující se 10 tisícům korun je sice vysoká, dostanete za ní však solidně hrající bezdrátová sluchátka, dobře fungující ANC, nadprůměrnou výdrž baterie, vynikající provedení a poměrně bohaté příslušenství společně s možnostmi individualizace skrze doprovodnou aplikaci. Na sluchátkách je hned několik povedených detailů, výsledný dojem možná trochu kazí jen proklamace marketingového oddělení. Pod „profesionální zvuk“ se však dá dnes schovat už ledasco a někteří uživatelé s tím rozhodně problém mít nebudou. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně nákladnou sluchátkovou investici všem potenciálním zájemcům o koupi doporučuji sluchátka vyzkoušet. Někdo může mít problém s velikostí náušníků, někomu nemusí sednout „JBL Pro Sound“. Pokud vám však sluchátka sednou a zvukový projev se vám bude líbit, nespokojeni s nákupem rozhodně nebudete.